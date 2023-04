Libri: esce 'La vera storia dell'elezione di papa Francesco', romanzo di Briguglia

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Esce domani 'La vera storia dell’elezione di Papa Francesco', il nuovo romanzo di Gianluca Briguglia. Il libro racconta l'avventura di Guido Baldini, un quarantenne professore di Storia moderna in un’università parigina, che in seguito al...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Esce domani 'La vera storia dell’elezione di Papa Francesco', il nuovo romanzo di Gianluca Briguglia. Il libro racconta l'avventura di Guido Baldini, un quarantenne professore di Storia moderna in un’università parigina, che in seguito alle dimissioni di papa Ratzinger viene convocato in Vaticano. Lì verrà guidato da monsignor Carafa, che veglia sullo svolgimento del conclave e lo condurrà fino alla Cappella Sistina. Sarà proprio ai piedi del Giudizio Universale di Michelangelo che Baldini verrà informato dell’incredibile avvenimento: è lui, un laico e un perfetto sconosciuto, a essere stato eletto Papa.

Gianluca Briguglia è professore di Storia delle dottrine politiche all’Università Ca' Foscari di Venezia. Ha lavorato in molte università europee, ha diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo ed è noto a livello internazionale per i suoi studi sul pensiero medievale. Il romanzo è edito da Marcianum Press.