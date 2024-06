Libri, Giovanni Grasso e "L'Amore non lo vede nessuno"

Roma, 26 giu. (askanews) – Giovanni Grasso, giornalista, scrittore, ha presentato il suo ultimo lavoro letterario nella Cittadella Cielo – Nuovi Orizzonti di Frosinone. “L’amore non lo vede nessuno” – edito da Rizzoli – è il titolo del suo ultimo romanzo – un thriller esistenziale che appare agli occhi del lettore come un percorso introspettivo all’interno del quale l’autore affronta profondi temi esistenziali come l’Amore assoluto, la debolezza umana, la tentazione, il peccato e la redenzione.

“È un libro sull’Amore inteso in tanti sensi – sottolinea l’autore – la storia di una caduta, di un riscatto, un Amore che parte da una coppia strana, un Amore impossibile che in qualche modo si allarga e fa i conti con altre forme d’amore. Scritto con le tecniche del giallo, lo definisco un thriller esistenziale”.

La trama del romanzo regala un’accattivante suspence che ripercorre una storia d’amore clandestina sublimata dalla profondità spirituale del protagonista.

“Il titolo, l’Amore non lo vede nessuno, è una frase di Sant’Agostino – prosegue Grasso -. Sant’Agostino voleva dimostrare ‘esistenza di Dio che non si vede. Quindi dice che anche l’Amore che non si vede, però lo vedi dipinto sui visi degli innamorati. E poi aggiunge che anche negli amori più carnali, più peccaminosi, anche in questi amori c’è una scintilla dell’Amore di Dio”.

L’autore invita il lettore a specchiarsi cercando la propria indole insita in se stesso, perquisendo i lati oscuri della propria anima, interrogandosi sulla potenza dell’Amore e sulla sua accezione più pura e incontaminata. La presentazione del libro moderata dal direttore di Askanews Gianni Todini è stata ospitata nella Cittadella Cielo di Nuovi Orizzonti, il libro riflette la straordinaria opera portata avanti da oltre trent’anni dall’organizzazione fondata da Chiara Amirante.

“L’esperienza di Nuovi Orizzonti è proprio questa – afferma Amirante – l’Amore, anche se non si vede a volte, è quella forza capace di riaccendere la speranza laddove si è persa. Siamo partiti in strada, con ragazzi che vivevano situazioni d’inferno (anche nelle scuole ne incontriamo tanti) e vediamo come oggi è importante sentire testimonianze di rinascita. Nell’esperienza di questi anni, sono migliaia di giovani che sono passati dalla disperazione alla speranza grazie alla forza dell’Amore che non sempre è visibile, ma che è potente ed è capace di entrare anche nei cuori più induriti dalla violenza e dalle tante sferzate della vita”.

Numerosi gli ospiti presenti nella sede di Nuovi Orizzonti a Frosinone, tra cui la dottoressa Carla Picozza, Consigliere Ente Camerale di Frosinone e Latina.

“Sono qui in rappresentanza della Camera e del nostro Presidente Gianni Acampora che crede moltissimo in questi progetti. La Camera è fortemente vicina a Nuovi Orizzonti. Noi sposiamo i sogni di Nuovi Orizzonti”.