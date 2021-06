Libri green, arriva '10 idee per salvare il pianeta'

(Adnkronos) – È possibile muoversi in modo davvero eco-friendly? Quali accorgimenti dovremmo adottare per avere una casa e un ufficio a minimo impatto ambientale? Come si può mangiare in modo sano, gustoso e sostenibile? E ancora, come si può essere un genitore 'green', in grado di operare scelte alternative a pannolini monouso e omogeneizzati?

Per rispondere a queste domande arriva in libreria il libro '10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato)': dieci capitoli per altrettanti aspetti della nostra quotidianità sui quali i due autori, Matteo Nardi e Letizia Palmisano, giornalisti ambientali impegnati da sempre nella diffusione della cultura della sostenibilità, si soffermano per offrire spunti di riflessione e suggerimenti pratici per migliorare il nostro stile di vita e renderlo sempre più a minimo impatto ambientale.

“Non c’è un secondo tempo, il momento per rimboccarsi le maniche è adesso, prima che sia troppo tardi e sparisca il cioccolato – dichiarano i due autori – il mondo ha bisogno di ognuno di noi perché anche nel piccolo della nostra quotidianità possiamo davvero fare la differenza. Vivere in modo più green è facile e si può iniziare da semplici piccoli passi: a guadagnarci saremo noi e il pianeta”.

A chiudere il libro una bonus track in cui si ripercorrono le storie di chi ha già iniziato a re­alizzare quel cambiamento che vorremmo vedere nel mondo: esempi di buone pratiche individuali, aziendali e associative che incoraggiano ad armarsi (di buone intenzioni) e partire perché tutti, un passo alla volta, possono essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

Edito da Città Nuova, '10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato)' è un manuale per diventare consumatori responsabili e attivisti a partire dalle piccole scelte di ogni giorno. A rendere ancora più green il libro sarà inoltre l’impegno degli autori che metteranno a dimora alcuni alberi per compensare la CO2 emessa per la spedizione e la produzione dei libri, realizzati su carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche, sul sito di Città Nuova e sugli store online, come Amazon ed Ibs.