Libri: 'I sopravviventi' di Grammatico da domani in libreria, storie vere di homeless a Roma

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Esce domani nelle librerie 'I sopravviventi', di Girolamo Grammatico. Edito da Einaudi, racconta la storia, vera, di un giovane ragazzo alle prese con vite spezzate, quelle degli homeless che hanno trovato rifugio in uno dei più grandi centri di accoglienza notturna della Capitale. "Ho lavorato con le persone senza dimora per circa diciassette anni. Le storie che racconto sono vere, nel senso che si sono svolte nella trama della mia vita. Sono esperienze che ho vissuto, sentimenti che ho provato, persone che ho incontrato", scrive l’autore nella nota finale.

Il protagonista di questo romanzo è infatti lui, o meglio il suo 'doppio' giovanissimo: un ragazzo siciliano arrivato a Roma per studiare Sociologia pieno di ideali in testa, che sceglie di fare servizio civile nel più grande centro d’accoglienza della capitale per persone senza dimora. Anno dopo anno, si ritroverà a confrontarsi con le difficoltà quotidiane di quel lavoro e con i limiti dell’istituzione di cui fa parte, a interrogarsi sul senso dell’altruismo e della sua fede, a scivolare lentamente in un isolamento simile a quello delle persone che aiuta, prima di provare a cercare se stesso nelle storie degli altri. Storie che racchiudono il mistero di vite silenziate che possono mostrarsi solo per scintille.

Quella di Mimmo, l’anziano calabrese sdentato che non ha mai avuto nessuno che si prendesse cura di lui; o di Hamameh, che viene dalla Siria e non parla e ha un passato criminale da nascondere; o quella della ragazza rumena che sogna di aprire un centro estetico; o di Flavio, che rifiuterà sempre un posto letto e al quale non basterà, come aveva sognato, costruire una famiglia. Il cancello, le chiavi, la casa, la strada, lo specchio: sono realtà concrete, ma anche simboli che non smettono di risuonare a ogni pagina. Se c’è un senso – perché di questo va in cerca incessantemente chi narra, con il suo fare e il suo pensare – va ricercato nella relazione tra esseri umani. Solo cosí la sopravvivenza di chi è senza casa può dirsi la metafora di come tutti noi abitiamo questo mondo. Girolamo Grammatico è nato a Erice nel 1978 e ha pubblicato due raccolte poetiche con Giulio Perrone Editore, 'La magnitudine dell’indigenza' e 'Poesie senza adsl', e due saggi sulla paternità per Ultra Edizioni: '#esserepadrioggi – Manifesto del papà imperfetto' e 'Padri e figlie: allenarsi alla parità di genere'. Per molti anni Grammatico ha lavorato in un centro d’accoglienza notturna a fianco delle persone senza dimora, prima come obiettore di coscienza poi come operatore.