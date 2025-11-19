Libri, "Il coraggio di scegliere" di Davide Banzato

Roma, 19 nov. – “Il coraggio, la scelta e il saper scegliere, la paura e come superarla, il discernere il meglio per dare un senso pieno alla nostra vita: queste sono le sfide più difficili, oscure e al tempo stesso luminose, dell’esistenza di tutti noi. In un’epoca segnata da incertezze e smarrimenti, questi sono i temi che sant’Agostino ci aiuterà ad affrontare”.

Davide Banzato, nel suo ultimo libro, “Il coraggio di scegliere. Il mio viaggio con Sant’Agostino”, riflette sul tema della scelta.

Scegliere non è mai facile, soprattutto quando la vita ci mette di fronte a dilemmi complessi, situazioni spigolose, zone grigie dove il confine tra bene e male si fa sottile. Quando la tempesta ci travolge, servono discernimento, libertà interiore e una forza nuova per non restare paralizzati dalla paura. Come vincere i timori più profondi? Come optare per il massimo bene possibile quando le alternative sembrano tutte imperfette? Come non restare schiacciati dall’ansia, dal panico, da relazioni nocive? Come riuscire a essere liberi? In questo libro, Davide Banzato non ci offre risposte preconfezionate, ma spunti per avviare una ricerca personale e spirituale autentica. Con la sua voce limpida e diretta ci guida in un percorso intenso, ricco di sfide ma anche di rivelazioni, intrecciando il proprio vissuto a quello di un compagno di viaggio d’eccezione: sant’Agostino. Un uomo dalle mille sfaccettature, che ha vissuto profonde contraddizioni e che – proprio per via della sua inquietudine e dei suoi errori – è diventato per don Davide punto di riferimento nei momenti più delicati; un animo inquieto e appassionato, alla costante ricerca di verità e amore autentico, capace di parlare al cuore di tutti grazie a riflessioni che risuonano nel nostro tempo, come quella sulla guerra giusta , e di spronarci a non temere il dubbio, a non fuggire il turbamento, ad avere il coraggio di cambiare. Queste pagine non raccolgono lezioni né rigidi insegnamenti, ma ci donano preziose chiavi di lettura per orientarci nel presente e costruire la nostra libertà, senza paura di scegliere ogni giorno chi vogliamo essere.

Davide Banzato, nato a Padova nel 1981, nominato Missionario della Misericordia da papa Francesco, è a servizio dei giovani nel disagio presso la comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante, in missioni in Italia e all’estero. Scrive per varie testate giornalistiche, conduce il programma “I viaggi del cuore” su Canale 5 e rubriche radiofoniche. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio Moige nel 2024 e il premio giornalistico Buone Notizie , edizione speciale In Giubileo , nel 2025. È autore dei bestseller Tutto ma prete mai (2021) e Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi (2023) con papa Francesco, entrambi pubblicati da Piemme, e del libro per ragazzi Un pezzo di Cielo solo per te (ElectaJunior 2024).