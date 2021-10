Libri: 'il tempo delle mani pulite', inchiesta e vita da cronisti raccontate da Buccini

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Mani pulite non è stata soltanto un’inchiesta che ha rivoluzionato la politica in Italia. È stata soprattutto una stagione di grandi illusioni: l’illusione della fine della corruzione e degli intrighi, l’illusione secondo cui i magistrati erano i vendicatori della società civile contro una politica marcia.

A costruire questa mitologia furono la carta stampata e le televisioni. E questa è la loro storia". A raccontarla è Goffredo Buccini, inviato speciale ed editorialista del 'Corriere della Sera', in 'Il tempo delle Mani pulite', edito da Laterza è arrivato in questi giorni nelle libreria. 'Vivere per raccontarla', scriveva Gabriel García Márquez, Buccini riporta indietro le lancette del tempo per costruire la sua narrazione.

Trent’anni fa, infatti, un giovane giornalista del 'Corriere della Sera' viene assegnato alla sala stampa del palazzo di giustizia di Milano.

Siamo nel 1992 e la grande Storia ha deciso di mettersi improvvisamente in movimento e di farlo proprio a partire da qui. Nasce Mani pulite e a raccontarla è una banda di giornalisti ragazzini, i ‘mozzi’ delle diverse redazioni lasciati a seguire quelle che in un primo momento erano apparse come indagini senza futuro. Come un romanzo di formazione, li vediamo confrontarsi con i protagonisti di quei giorni, alle prese con la ruvida genialità di Di Pietro e le enigmatiche strategie di Borrelli, gli iperbolici paradossi di Davigo e l’amara saggezza di Colombo.

Attorno, imprenditori e politici, avvocati e spioni, faccendieri e boiardi compongono una polifonia che non fa sconti su errori e orrori, dagli eccessi negli arresti alla catena di suicidi. Un’Italia dove si staglia la figura drammatica di Craxi e già emerge quella affabulatrice di Berlusconi; l’Italia scossa dagli attentati a Falcone e Borsellino e dalle stragi del ’93; quella della gogna per la Prima Repubblica in diretta tv al processo Cusani.

È un racconto che abbraccia la vita di redazione di un grande giornale e le avventure sulle tracce dei latitanti di Santo Domingo. Trent’anni dopo, sarà solo la delusione di un gioco a somma zero.