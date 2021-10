Libri: 'La famiglia divorata', 4mila ragazzi morti l'anno per disturbi cibo, dramma Covid (2)

(Adnkronos) – "In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di queste patologie. Se a ognuno di loro aggiungiamo anche un solo familiare i numeri raddoppiano. Il 10% della popolazione fa i conti con questo dramma. Malattie che per bambine, ragazze e donne, nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni, rappresentano la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali.

Circa 4 mila decessi ogni anno. Troppo spesso la famiglia vive la malattia nel buio e nel silenzio delle mura domestiche, sovrastata dall’ignoranza generale e dalla poca attenzione sociale".

Una patologia che con la pandemia ha avuto una crescita esponenziale come spiega nell’intervista che chiude il libro Anna Ogliari, responsabile del servizio di psicopatologia dello sviluppo presso il Centro disturbi del comportamento alimentare dell’ospedale San Raffaele di Milano. "I dati ufficiali parlano di un aumento del 30%.

Il dato è allarmante non solo in termini di numeri, è altresì molto importante sottolineare come si sia abbassata l’età di esordio e siano cresciuti i casi tra i maschi. I disturbi del comportamento alimentare di solito si manifestano durante l’adolescenza, in questo ultimo anno e mezzo si è registrato un significativo aumento nella fase preadolescenziale, tra i 10 e i 13 anni".