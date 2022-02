Libri: le uscite di febbraio su Amazon

Per febbraio sono diverse le uscite letterarie e i libri da leggere: da Connelly per i thriller passando per la tematica ambientale di Gassman.

I lettori sanno bene che il mese di febbraio è particolarmente ricco di tantissime storie e pagine da leggere. Molti lettori stanno già prendendo appunti per capire quali saranno i libri in uscita nel mese di febbraio e le storie che ci terranno incollati.

Proviamo a fare una panoramica sulle ultime novità editoriali di questo mese e cosa vale la pena leggere.

Libri di febbraio

Per questo mese di febbraio, complice anche San Valentino, vale la pena anche soffermarsi su moltissimi libri che raccontano l’amore in ogni sfumatura. Regalare libri è sempre un bel gesto e in questo mese dell’anno ne escono davvero tanti per tutti i generi e le tasche. A prescindere che si ami il digitale oppure il cartaceo, sicuramente si sta già facendo il countdown riguardo i vari libri da acquistare.

L’acquisto dei libri è molto vantaggioso, soprattutto per quanto si può imparare leggendo. Ogni lettore potrà trovare il libro che cerca e di cui ha bisogno in base ai propri gusti e passioni. Gli amanti del thriller sicuramente si appassioneranno agli ultimi libri di Cornwell, Patterson oppure dell’italiano Carrisi.

Il mese di febbraio può essere anche per molti l’occasione per scoprire nuovi autori e libri che, in un primo momento, non aveva considerato.

Si può anche affezionarsi o avventurarsi in nuove storie e pagine che facciano divertire, riflettere, ma anche appassionare e crescere. Ogni libro racconta un mondo a sé che i lettori non vedono l’ora di scoprire e conoscere.

Complice il freddo di questi giorni, perché non farsi coccolare dalle pagine degli scrittori che più si hanno nel cuore. I libri del mese di febbraio parlano molto anche dei temi attuali, come ecosostenibilità, ambiente, ma anche bullismo, senza tralasciare l’amore, i legami familiari e le relazioni interpersonali.

Libri di febbraio: novità

In base all’Associazione Italiana Editori, sembra che l’editoria italiana stia andando molto bene, complice anche i moltissimi libri di ogni genere pronti a uscire nel mese di febbraio. Sono libri che appassioneranno tutti e per qualsiasi genere: dai classici a quelli più contemporanei, passando per i gialli e i thriller.

Il mese di febbraio si arricchisce di autori che già si conoscono come Jonathan Bazzi con un libro ambientato nella sua Rozzano sino ad arrivare al secondo volume del libro di Jurado che tanto successo ha ottenuto in Spagna. Tra le novità letterarie di questo mese non possono mancare l’esordio di D’Aquila, la città di Bologna di Lucio Dalla che rivive nel romanzo di Comaschi.

Per la narrativa italiana, a parte il già citato Bazzi con Corpi minori o De Giovanni, ci sono tantissimi altri scrittori e scrittrici che attendono di essere conosciuti e letti. Tra le novità letterarie, vi è il nuovo libro di Dario Buzzolan dal titolo Perché non sanno dove si racconta la storia di Cecilia durante il periodo della crisi economica oppure Agata Bazzi e Daniele Furia.

Sugli scaffali a febbraio, si trovano alcune uscite e voci nuovi in ambito straniero come Andreas Seché che nel suo nuovo romanzo confronta la civiltà occidentale con quella orientale oppure Autopsia della regina del crimine Patricia Cornwell dove i lettori saranno felici di ritrovare Kay Scarpetta o ancora Antonio Manzini con Le ossa non parlano.

Libri di febbraio: uscite Amazon

Per chi fosse interessato alle ultime uscite letterarie del mese di febbraio, su Amazon è possibile trovare tantissimi libri tra quelli più amati. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche di ogni prodotto. Qui sotto una breve classifica con i libri più attesi del mese tra quelli che sono maggiormente desiderati e accompagnati dalla trama.

1)Le ore più buie, Michael Connelly

Ritorna con un thriller ambientato tra il periodo della pandemia il movimento Black Lives Matter, con la detective Renée Ballard che è sulle tracce di una coppia di stupratori che minaccia le donne di Hollywood. Una indagine in un periodo problematico e tormentato con tantissimi colpi di scena e con una coppia di investigatori che il pubblico conosce bene.

2)Io e i Green Heroes – Perché ho deciso di pensare verde, Alessandro Gassman

Il noto attore e regista Alessandro Gassman si cimenta con la scrittura raccontando la sua vita, il suo mestiere di attore e la sua vicenda umana, ma anche la sua lotta contro il cambiamento climatico per un mondo più ecostenibile. Parla dei rapporti con il figlio, della facoltà di Agraria che ha abbandonato, ma anche del climate change. Il libro più venduto del settore.

3)Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici, Daria Bignardi

Un libro in cui la scrittrice e conduttrice racconta la sua esistenza, ma anche le contraddizioni della sua vita. Un libro confessione: dai suoi amori alle bugie che ha raccontato sino ai libri che ha letto e che ama. Un memoir, ma anche un racconto di segreti, di fede e del potere delle parole.

