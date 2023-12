Libri, l'epopea Rock di NY raccontata da Franco Schipani

Roma, 12 dic. (askanews) – Un documentario sull’epoca sfavillante di New York scritto come il soggetto di un programma tv. Tanto Rock e aneddoti di personaggi notissimi, noti e meno noti. Tutto dalla penna e dai ricordi di Franco Schipani, giornalista, critico musicale, regista, autore di programmi televisivi e documentari, che raccoglie una parte importante della sua vita in “Senza vizi è una vita di merda”, in libreria edito da Baldini+Castoldi.

Calabrese di nascita, cresciuto nella periferia sud di Roma, Franco Schipani coltiva sin da ragazzo il desiderio di esplorare il mondo. Quando, nel 1979, Schipani riesce a mettere da parte la cifra necessaria, compra un biglietto di sola andata per New York. In poco tempo entra a far parte dell’industria dello show business e dei creativi: interessatissimo alla musica, esordisce proponendo alla Rai un documentario su Woodstock nel decimo anniversario del leggendario concerto; co-fondatore di Rolling Stone Edizione Italiana ; frequenta lo Studio 54 e il CBGB’s, il Madison Square Garden, collabora con riviste, giornali e programmi televisivi. Nella Grande Mela incontra Lou Reed, Frank Zappa, i Pink Floyd e John Belushi, per dirne solo alcuni: e tanti altri sregolati fuori dagli schemi, protagonisti della vera New York, nel periodo del suo massimo splendore di lucida follia creativa. E si occupa anche di far conoscere la musica italiana all’America: Pino Daniele, Renzo Arbore, Lucio Dalla Un memoir incredibile che unisce la vicenda personale di un ragazzo capace di sognare un mondo senza più confini alla storia, grande e minuta, degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con tutto il loro fermento Rock’n’Roll. Il racconto ad askanews dell’autore.