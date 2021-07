Libri: lo scrittore islandese Andri Snær Magnason a Udine riceve il Premio Terzani 2021

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – Domenica 4 luglio, alle ore 21, Angela Terzani consegnerà il Premio Terzani 2021 ad Andri Snær Magnason per il libro 'Il tempo e l'acqua', edito in Italia da Iperborea, in occasione della serata d'onore sul Colle del Castello di Udine, a conclusione della XVII edizione del festival vicino/lontano.

Il vincitore sarà intervistato da Marino Sinibaldi, già direttore di RadioRai3 e ora presidente del Centro per il libro e la lettura, oltre che membro della giuria del Premio Terzani. Seguirà l’esecuzione dello Stabat Mater del compositore Valter Sivilotti, accompagnato dalla voce recitante di Moni Ovadia. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Lunedì 5 luglio, alle ore 19, Andri Snær Magnason sarà inoltre ospite del festival Welcome to Socotra (Viale Pasubio 5, Milano), organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con il Premio Terzani.

L'autore dialogherà con lo scrittore Ivan Carozzi e la giornalista Ornella D'Alessio. L'incontro sarà accompagnato da Andreana Pinna, sax del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.