Libri per bambini per l’estate: i migliori da ordinare

I libri per bambini per il periodo estivo sono per ogni esigenza: da quelli sulla storia egizia sino ad avventure del mare oppure grandi classici.

Il periodo estivo può essere l’occasione per i bambini di dedicarsi alla lettura con tantissime storie e avventure nelle quali tuffarsi. Qui una cernita dei migliori libri per bambini per l’estate tra io tantissimi da ordinare e scegliere da leggere durante le giornate assolate al mare, in spiaggia, o in montagna oppure nel giardino di casa.

Libri per bambini per l’estate

Sebbene il periodo della scuola sia terminato, durante le vacanze i bambini possono cimentarsi con un passatempo quale la lettura. In spiaggia oppure al giardino possono cogliere l’occasione per leggere i libri per bambini e cimentarsi nella lettura di importanti testi e volumi. Trascorrere le giornate estive leggendo è un bel modo per imparare.

In questo modo, con la lettura di un buon libro adatto a loro, potranno crescere, imparare.

Un libro permette di stimolare la fantasia, la creatività, di apprendere sempre nuove cose. Inoltre, i genitori possono leggere con i piccoli insegnando loro nuovi modi e nuovi stimoli di apprendimento per crescere e divertirsi.

Ci sono libri di ogni tipo e adatti a ogni bambino. Sono libri suddivisi anche per fasce d’età, come quelli adatti per bambini di 2 o 3 anni che amano le immagini colorate e allegre, sino ai classici come Pinocchio oppure le fiabe della buonanotte per addormentarsi.

Ogni libro è in grado di rivelare e scoprire mondi.

I bambini, con i libri per l’estate adatti a loro, potranno già cominciare a imparare e apprendere. Inoltre, un libro è un amico fedele che li accompagnerà in ogni avventura e che sarà sempre con loro per fargli imparare ed evolversi.

Libri per bambini per l’estate: consigli

Sono tantissimi i libri per bambini da leggere durante l’estate di cui sono piene sia le biblioteche che gli scaffali delle librerie.

Sono libri e volumi che sicuramente incontrano i gusti e i bisogni dei giovani lettori con diverse novità, ma anche storie in cui tuffarsi per crescere, imparare ed emozionarsi tramite le pagine di un libro.

Ci sono libri e racconti che esprimono i gusti dei bambini. Per i bambini amanti del mare e delle storie o creature sottomarine, sono tantissime le storie a tema che si possono leggere come Oceano della Duverte dove i giovani lettori imparano cosa siano le onde, come nascono e si formano, oppure conoscono le creature che abitano il mare.

Sono anche diversi i libri per bambini di genere pop up. Sono i classici libri che, appena li apri, possono scoprire mondi meravigliosi e misteriosi con tantissime storie e avventure da leggere e vivere. Ci sono anche libri per imparare la natura, esplorarla o anche per leggere le cartine e le mappe, oltre che per conoscere i nomi dei fiori, arbusti e animali del bosco.

Sugli scaffali si possono trovare libri per bambini che amano il mistero o vogliono prodigarsi in mille avventure. Ci sono poi classici che non possono mancare da leggere come Stilton con le sue meravigliose scorribande oppure Il diario segreto o ancora Il piccolo Principe. Si consiglia di controllare la casa editrice Tunuè che propone sempre tantissimi libri e graphic novel per i più piccoli.

Libri per bambini per l’estate Amazon

Per ordinare i libri per bambini per il periodo estivo, il noto e-commerce di Amazon li propone a ottimi prezzi da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica qui sotto presenta i migliori testi e volumi per i piccoli tra novità e classici che sono molto apprezzati e venduti con una breve descrizione di ciascun libro.

1)Grande Panda e piccolo drago, James Norbury

Una storia di amicizia tra due animali molto diversi come il grande panda e il piccolo drago durante i pomeriggi d’estate, quindi a tema. Sono due amici che passano il tempo bevendo una tazza di tè, si addormentano sotto il freddo. Adatto a partire dai 10 anni. Sono avventure e scorribande sul valore dell’amicizia.

2)Il grande libro dell’antico Egitto per bambini, Amany Abdel

Un libro ricco di tantissime immagini che raffigurano gli egizi, i miti dell’Egitto, ma anche le piramidi per immergere i bambini in questo mondo magico dalla cultura millenaria. Molto facile da leggere e da comprendere con tante immagini da colorare e staccare.

3)365 storie della buonanotte

Una edizione a colori di questo volume che racvcoglie tantissime storie dei protagonisti Disney, come Mulan, Alice nel paese delle meraviglie, ma anche gli Aristogatti, Cars, Il gobbo di Notre Dame e tantissimi altri per far divertire e far conoscere ai bambini tutti i loro amici e compagni dei cartoni animati preferiti.

