Libri per l'autunno: quali ordinare su Amazon

I libri per l'autunno di D'Avenia, ma anche di Follett sono l'ideale per il periodo con trame avvincenti e ricche di suspense per ogni lettore.

Con l’autunno, non ancora iniziato, viene voglia di abbandonarsi ad alcuni piaceri che fanno stare bene. Per molti, la lettura è proprio uno di questi e cosa c’è di meglio che rifugiarsi con la coperta, la tazza di tè nelle pagine dei propri libri preferiti. Scopriamo quali sono gli autori di prossima uscita, le trame che propongono e le novità in materia letteraria.

Libri per l’autunno

La stagione autunnale non è ancora cominciata, ma per i lettori è iniziato quel momento in cui tenersi aggiornati sui libri in uscita in modo da poterli leggere durante i mesi autunnali e non solo. La stagione autunnale, con le temperature, la voglia di restare in casa, invita proprio alla scoperta di nuove storie e romanzi da leggere.

Si trovano libri per ogni lettore e lettrice. Ognuno può trovare il genere che più gli aggrada e maggiormente apprezza. Le storie d’amore, ma anche i thriller, i gialli, i fantasy, le saghe, compreso altre opere letterarie sono davvero tante le opere che aspettano in scaffali e librerie pronti per essere letti per cui i lettori si avventurano nei prossimi giorni e mesi.

Come al solito, è consigliabile tenere d’occhio le varie case editrici sia con le news letter, ma anche sui social dove non mancheranno di tenere aggiornati i lettori con le ultime novità letterarie. In questo modo si sapranno quali sono i libri da non perdere e i nuovi autori e autrici da scoprire.

Libri per l’autunno: autori da leggere

Sono davvero tante le novità che attendono i lettori nei prossimi giorni del mese di settembre e non solo. Gli scaffali e le biblioteche vanno pian piano riempiendosi di tantissimi libri che stanno per uscire in questo periodo e che sicuramente saranno presenti nelle librerie di ogni lettore e lettrice spaziando tra tantissimi generi.

Gli amanti del genere thriller saranno ben contenti di ritrovare in libreria il re di questo tipo di romanzi, ovvero Stephen King che il 15 settembre arriva con Holly ricco di suspence come i suoi lettori conoscono molto bene. Dopo la biografia di successo di Steve Jobs, Isaacson torna in libreria con un’altra biografia, ma questa volta il protagonista è Elon Musk che racconta di un uomo innovativo, quasi geniale.

Gli amanti di storia e avventura non potranno perdersi tra le ultime novità letterarie, come i nuovi libri di Ken Follett che arriva in libreria con Le armi della luce che sancisce la fine della saga di Kingsbridge che tanti lettori hanno amato. Non manca poi tra gli autori italiani, Alessandro D’Avenia amato dalle generazioni degli adolescenti con Resisti la sua ultima fatica.

Chi vuole assaporare un po’ di sapori e storie dal tratto asiatico, non potrà perdersi l’ultimo di Nguyen Phan Que Mai dal titolo Dove vola la polvere in cui i protagonisti sono alle prese con scelte difficili. La casa editrice Einaudi pubblica poi varie novità come La Verità e la biro di Terzani sino a Patrick Modiano per poi arrivare al libro di Sallusti su Giorgia Meloni.

Libri per l’autunno: offerte Amazon

Le ultime novità letterarie ed editoriali sono disponibili su Amazon con varie offerte e la possibilità dell’e-book. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. La classifica qui presenta i tre libri da leggere per l’autunno accompagnati da una breve trama in modo da capire di cosa si tratta.

1)Resisti, Alessandro d’Avenia

L’autore di Bianca come il latte rossa come il sangue torna in libreria il 19 settembre con un nuovo libro che, prendendo spunto dai canti dell’Odissea, racconta la voglia di combattere e di non arrendersi. Tramite le vicende e le avventure di Ulisse, si racconta di una storia di resistenza e anche di rinascita, da un certo punto di vista.

2)Le armi della luce, Ken Follett

Entro più di 10 giorni, per la precisione il 26 settembre, arriva nelle librerie il capitolo conclusivo della saga di Kingsbridge. In un mondo ambientato tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800, il mondo rurale e il governo sono disposti a inscenare una lotta. Si combatte per un futuro libero dagli oppressori in nome della libertà.

3)La versione di Giorgia, Alessandro Sallusti

Una conversazione, un dialogo tra Alessandro Sallusti e Giorgia Meloni su varie tematiche: inflazione, guerra russo ucraina, ma anche crisi climatica. Il ritratto di una donna, ma anche di una politica che sta portando avanti i suoi ideali per una Italia migliore e diversa con gli italiani che saranno gli unici giudici.

Oltre ai libri per l'autunno, sono diversi anche i rincari e aumenti in questo settore.

