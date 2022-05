Libri per l’estate: cosa leggere sotto l’ombrellone

La Strout, Vitali, ma anche Ligabue ed Ermal Meta, sono alcuni dei libri per l'estate da leggere in spiaggia al mare durante le giornate.

Complice la stagione estiva e il maggior tempo a disposizione, sono molti a dedicarsi alla lettura durante le vacanze al mare e i libri possono essere davvero i migliori compagni di viaggio. Qui abbiamo stilato alcuni consigli su cosa leggere in spiaggia tra le tante novità dell’ultimo periodo di tutti i generi e per ogni lettore appassionato.

Libri per l’estate 2022

In estate, mentre si è in spiaggia a crogiolarsi e abbronzarsi sotto l’ombrellone, perché non approfittarne per poter leggere un po’ di più dedicandosi alle storie che si amano. Sono tantissimi i libri pronti a soddisfare le passioni ed esigenze di ogni lettore riuscendo a trovare la storia che più si avvicina ai propri gusti.

Il periodo estivo è l’occasione per cercare negli scaffali di libri e biblioteche quei libri che da tanto tempo si vorrebbe leggere, ma a causa della mancanza di tempo e degli impegni di ogni giorno, non sempre si è riusciti a terminare o portare avanti. In estate, il bel tempo e le vacanze, lontano dallo stress, permettono di avvicinarsi alle ultime novità editoriali.

In estate si tende a leggere libri più brevi e spessi. Per questa ragione, tra i libri in uscita, sono diverse le novità e proposte da tenere d’occhio delle varie case editrici. La narrativa italiana e straniera è pronta con diversi libri e generi da leggere tra una nuotata al mare e un sorso della bevanda preferita.

Iscrivendosi alle newsletter delle case editrici si possono capire quali saranno i prossimi libri in uscita da leggere sotto il sole accecante dei mesi estivi.

Libri per l’estate 2022: consigli

Con l’estate alle porte sono diversi i libri da leggere che accompagneranno le vacanze degli italiani in villeggiatura. Vi sono libri per tutti. Le novità sono davvero tante e non sarà difficile trovare il libro adatto, a cominciare dai saggi passando per i fantasy, i thriller o anche l’ultimo di Carofiglio dal titolo Rancore.

Tra voci celebri e in erba sono davvero tanti i titoli usciti o che usciranno prossimamente. Si va da La migliore bugia di Francesco Caringella che continua a raccontare e narrare le magagne, le problematiche della legge e degli uomini di legge a Iaia Caputo con La versione di Eva che racconta in modo inedito di Evita Peròn.

Pino Cacucci torna in libreria con una storia dal titolo L’elbano errante che parla delle imprese di Miguel De Cervantes oppure la Tagliaferri con Strega comanda colore sul mondo dell’ipocrisia e ciò che gli gira intorno. Ermal Meta, il celebre cantautore, si cimenta con un romanzo e con una storia che appassionerà molti e non solo i suoi fan.

La narrativa straniera si arricchisce di altri nomi che saranno in grado di catturare il cuore degli appassionati con Oh William della Strout oppure Che razza di libro di La Mott o ancora Zucchero bruciato che indaga sui rapporti madre figlia. Ritorna anche Jennifer Eagan con La casa di marzapane oppure Melissa Fu per gli amanti di saghe familiari.

Libri per l’estate 2022 Amazon

La stagione estiva sta per giungere e i lettori non vedono l’ora di cimentarsi nelle storie dei loro romanzi preferiti disponibili con offerte su Amazon. Cliccando l’immagine si scorgono altre caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori libri per l’estate accompagnati da una recensione di ciascuno.

1)Strega comanda colore, Chiara Tagliaferri

Prendendo spunto dal celebre gioco dell’infanzia, la Tagliaferri racconta una storia di streghe, di una galleria di personaggi memorabili: la nonna, la sorella e la madre, compresa anche se stessa. Una storia di crudeltà e di amore. In vendita con la promozione del 5%.

2)Una storia, autobiografia Luciano Ligabue

Il famoso rocker italiano si racconta. Una autobiografia che raccoglie sessanta anni di vita nella sua Correggio facendo un bilancio della sua esistenza tra situazioni simpatiche e paradossali. In sconto con l’offerta del 5%

3)Nella terra dei peschi in fiore, Melissa Fu

Il libro perfetto per tutti gli appassionati delle saghe familiari. Racconta della generazione di una famiglia nella Cina moderna. Una famiglia che cerca casa e un posto dove poter stare senza più l’ombra del passato. Molto potente e suggestivo per conoscere anche un paese e le sue usanze. In sconto con il 5%.

