Libri per Natale: cosa regalare sotto l’albero

Da Harry Potter a Charles Dickens passando per Carrisi, sono alcuni dei libri che si possono trovare sotto l'albero e regalare a Natale ad amici.

Tra poco sarà Natale e moltissimi stanno stilando una lista su cosa donare a parenti e amici. Tra i doni maggiormente apprezzati, soprattutto a chi ama leggere, vi sono sicuramente i libri. Un oggetto che contiene mondi interi e che è capace di divertire, emozionare e commuovere.

Vediamo quali libri donare a Natale.

Libri per Natale

In questo periodo dell’anno, complice anche le festività natalizie, sono tantissimi i libri che si trovano in biblioteca o negli scaffali delle librerie. Dai libri un po’ datati, ma sempre piacevoli da leggere, sino alle ultime novità editoriali, sono anche una ottima occasione per donare una storia a chi ama la lettura e perdersi tra le pagine.

I libri sono un regalo particolarmente apprezzato ed è possibile trovarne di tutti i generi per soddisfare le curiosità di ognuno.

Dalle graphic novel per qualcosa di leggero e spensierato che si legge in poco tempo passando per i saggi per qualcosa su cui riflettere anche sulla società odierna arrivando ai romanzi d’amore oppure storici.

Non si sbaglia mai a regalare un libro e arricchisce certamente la persona a cui lo si dona in modo da offrirle un pensiero che sicuramente apprezzerà moltissimo. Il valore di una storia che si legge è davvero molto importante e ricevere un libro che si è adocchiato in libreria sicuramente è molto soddisfacente rispetto ad altri regali costosi o particolarmente elaborati.

Costa pochissimo regalare un libro e le librerie, ma anche gli e-commerce fioccano di volumi, di raccolte di racconti e poesie da donare ad amici e parenti. Ovviamente ce ne sono di ogni genere e l’importante è scegliere un autore che piaccia al destinatario.

Libri per Natale: consigli

Sono tantissimi i libri da donare a Natale con cui emozionarsi, imparare e commuoversi., compreso anche le storie di sporti o di cucina.

Tra i tanti consigli che non possono assolutamente mancare, vi è un classico imperdibile, ovvero Canto di Natale di Dickens. Un libro molto breve, ma che regala mondi fantastici e poi chiunque si è sentito per una volta Scrooge che detesta il Natale e l’atmosfera intorno.

In tema natalizio, vi sono le Storie di Natale di Louisa May Alcott, una raccolta di 12 racconti sul Natale per emozionarsi e da leggere con la cioccolata calda in mano e il camino acceso con accanto l’albero. Le graphic novel di ZeroCalcare sono il regalo adatto per chi ama questo scrittore e ciò che racconta.

Per coloro che vogliono vivere un po’ di atmosfere thriller, vi sono anche molti romanzi di questo genere, tra cui l’ultimo di Donato Carrisi, La casa delle voci, la Lackberg, scrittrice di libri gialli con storie ambientate al nord Europa, in paesi quali la Svezia. Il nuovo di Fabio Volo oppure le poesie o la collezione Iperborea con fiabe adatte al periodo.

Sono diversi anche i libri di cucina per deliziarsi con le varie ricette da preparare in occasione del Natale: da Benedetta Parodi sino a Benedetta Rossi o a tantissimi altri illustri chef per piatti squisiti e semplici. Diverse anche le raccolte di poesie, come Emily Dickinson oppure Patrizia Cavalli per sognare e fantasticare.

Libri per Natale: cosa regalare

Per chi vuole regalare libri a Natale, Amazon è l’e-commerce perfetto con una miriade di offerte e di scelte per cui è impossibile sbagliare. Cliccando sulla foto si visualizzano le informazioni relative al prodotto. La classifica presenta i 5 migliori libri da regalare tra vecchie e nuove uscite con una descrizione tra quelli più apprezzati.

1)Franco Baresi, Libero di sognare

Chi ama il calcio ed è tifoso del Milan, sicuramente apprezzerà molto ricevere questo libro di Franco Baresi, bandiera del club rossonero. Un libro in cui racconta la sua storia: dall’infanzia a Brescia sino agli esordi arrivando al campione indimenticabile e indimenticato. Un modo per ricordare i grandi successi e la sua figura.

2)Charles Dickens, Canto di Natale

Tra i libri da regalare, non può assolutamente mancare. Un classico da leggere in questo periodo dell’anno. Un volume arricchito da illustrazioni e disegni che i bambini e ragazzi apprezzeranno moltissimo.

3)Louisa May Alcott, Storie di Natale

Sono racconti inediti della scrittrice di Piccole donne che sono nate come favole della buonanotte. Sono storie semplici, ricche di varie tematiche, ma anche di valori, adatte sia ai bambini che ai ragazzi, e ai loro genitori per stupirsi ed emozionarsi insieme.

4)ZeroCalcare, Macerie prime

Una graphic novel di ZeroCalcare in cui racconta la difficoltà di crescere, di trovare un posto nel mondo e dei legami che si intrecciano lungo il cammino. Una storia che i fan dello scrittore già conoscono e dove ritrovano alcuni dei personaggi che finora hanno accompagnato le sue storie.

5)J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. Edizione a colori, vol. 1

Una edizione interamente illustrata nel primo volume del mago più famoso al mondo, ovvero Harry Potter che piacerà molto a grandi e piccini. Un volume che raccoglie gli inizi e la lettera che riceve e che cambierà la sua vita per sempre.

Tra i libri da donare, anche i migliori saggi.