Scopriamo i migliori libri dell'estate 2022 che i ragazzi possono portare al mare e leggere sotto l'ombrellone.

La lettura è benefica sotto diversi punti di vista, sia per gli adulti e sia per i ragazzi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori libri per ragazzi, da portare in spiaggia, in quest’estate del 2022.

Libri per ragazzi

La lettura aiuta le persone ad evadere dalla realtà, a sviluppare l’immaginazione e la fantasia e, a seconda del genere, conoscere e scoprire cose nuove. Se ciò è vero per le persone adulte, lo è a maggior ragione per i ragazzi.

Le vacanze sono una buona scusa per riprendere quelle letture accantonate durante l’inverno, a causa del lavoro o dello studio, e un’ottima scusa per leggere sotto l’ombrellone, per impegnare il tempo e impegnarsi in qualcosa che apra la mente a nuovi orizzonti e a nuove realtà.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i migliori libri per ragazzi da portare sulla spiaggia e dove acquistarli online, alla migliore offerta.

Libri per ragazzi per la spiaggia: consigli

La lettura da spiaggia è quella classica lettura che si divora nel corso di un pomeriggio (o di una mattinata), che non è troppo impegnativa e che, allo stesso tempo, comunichi, insegni e lasci un segno nella mente e nel cuore del lettore.

Questo è, tuttavia, un concetto generalizzato. I generi letterari sono diversi e non si può pretendere di imporre il proprio gusto personale sugli altri. Questo vuol dire che, se da un lato, dei libri per ragazzi poco impegnativi siano quelli da preferire per leggere sulla spiaggia, dall’altro, il genere letterario che appassiona questo o quel ragazzo può essere complesso, ma non per questo non adatto da leggere sulla spiaggia.

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcuni dei migliori libri per ragazzi del momento, diversi per genere letterario.

Alcune letture sono leggere, ma di sostanza, altre un po’ più complesse, affinché ogni lettore possa scegliere sulla base del proprio gusto personale.

Libri per ragazzi Amazon

Quella che segue è una lista di alcuni dei migliori libri per ragazzi, da leggere sotto l’ombrellone, in quest’estate del 2022. I libri selezionati si distinguono per genere e sono disponibili su Amazon, alla migliore offerta per i clienti Prime.

La Storia di Ulisse e Argo

Una guerra e un’avventura lunga venti anni e poi, finalmente, il ritorno a casa, nella pietrosa isola di Itaca. Ulisse si finge uno straniero perché nessuno deve riconoscerlo, eccezion fatta per Argo, il suo cane, che, nel rivedere il suo vecchio padrone, muore di emozione e di tenerezza. Ma qual è il segreto del loro legame? Il libro è disponibile con copertina rigida, flessibile e in formato Kindle.

L’Imprevedibile Caso Del Bambino alla Finestra

Matthew Corbin è affetto da un disturbo ossessivo-compulsivo, che lo costringe a stare sempre chiuso in casa e ad osservare la vita degli altri che scorre, attraverso la finestra della sua cameretta. Le sue giornate passano così, con ogni cosa notata che finisce con l’essere appuntata dal bambino sul diario, fino al giorno in cui non scompare il nipote di 15 mesi del signor Charles. Cos’è successo? Matthew Corbin troverà il coraggio di affrontare la realtà e collaborare con la polizia per il ritrovamento del piccolo Teddy? Il libro è disponibile con copertina rigida e formato Kindle.

A Un Metro Da Te

Stella e Will sono entrambi due ragazzi affetti da patologie, ma con modi diversi di approcciarsi alla vita e alla malattia. Come superare l’ostacolo e restare uniti, nonostante le difficoltà? Se per una volta, sarebbero loro a rubare qualcosa alla malattia e non il contrario? Anche in questo caso, il libro è disponibile con copertina rigida e formato Kindle.