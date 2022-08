Libri per ragazzi: le novità Amazon di settembre

Dalle storie per fantasmi sino alle leggende dei draghi passando per le graphic novel, sono alcuni dei libri per ragazzi in uscita prossimamente.

La lettura è un passatempo molto amato sia da grandi che piccini che amano trascorrere giornate imparando e leggendo avventure e storie scritte per loro. Sono davvero tanti i libri per ragazzi in uscita a settembre di cui qui diamo un piccolo assaggio in modo da capire quali titoli faranno compagnia prossimamente.

Libri per ragazzi

Molti giovani amano leggere e trascorrere le proprie giornate in compagnia di un buon libro. Sebbene la scuola non sia ancora iniziata, sono diversi i generi che sicuramente catturano e attirano la loro attenzione. Sono storie che i giovani amano leggere e scoprire, avventurandosi in nuove trame e storie.

Sono libri per tutti i gusti e generi letterari: dalle graphic novel molto amate e apprezzate, come quelle di Zero Calcare sino a storie d’amore o d’amicizia, ma anche libri che trattano di tematiche che interessano alle ultime generazioni.

I ragazzi sono anche molto appassionati di opere fantastiche e, quindi un libro che tratta questi temi, è sicuramente adatto a loro.

Quando si parla di libri per ragazzi, si intendono libri che sicuramente catturano la loro attenzione e vanno nella fascia tra i 12-13 anni sino ai 16 anni, 17. Per loro, i libri possono essere compagni di viaggio e amici importanti e anche una occasione per confrontarsi con gli amici o i compagni di scuola.

Sicuramente le case editrici come Feltrinelli, Mondadori hanno sezioni dedicate ai giovani che vogliono conoscere, apprendere e sapere qualcosa in più del mondo circostante per approfondire e capire meglio quello che li circonda.

Libri per ragazzi: novità

Il mese di settembre pullula di tantissimi libri per ragazzi di tutti i generi e tipi pensati apposta per la loro fascia d’età, le emozioni, sentimenti e stati d’animo. Basta dare una occhiata alle diverse case editrici, come Tunuè che ha diverse novità e chicche che riguardano il mondo dei ragazzi, come American Born Chinese o tantissimi altri.

Vi sono poi varie graphic novel come Magic Fish che sicuramente possono attirare ed essere particolarmente apprezzate dai ragazzi. Questo tipo di generazione apprezza moltissimo le storie di fantasmi, leggende e streghe e sono diversi anche i libri del genere che sicuramente li incuriosiranno e cattureranno la loro attenzione.

I corsari del tempo in uscita tra la fine di agosto e i primi di settembre può essere un libro molto amato e apprezzato dai giovani lettori. I primi di settembre per la precisione il 2, esce il secondo volume della saga dei draghi dal titolo Il nome di ogni cosa di Jenn Lyons che sicuramente i lettori conoscono molto bene.

I romanzi letterari, i gialli, ma anche storie noir o di avventura dove l’uomo impara ad approcciarsi agli esseri del mondo naturale e averne rispetto sono libri che i ragazzi possono gradire e amare molto.

Libri per ragazzi novità settembre

Sono tantissimi i libri e le storie per ragazzi in uscita nel mese di settembre che si possono acquistare sul sito di Amazon con le ultime novità letterarie. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una cernita con i migliori libri per ragazzi in uscita prossimamente con tantissime avventure in cui tuffarsi accompagnati anche da una trama.

1)Fuoco e sangue, George Martin

Tra fine di agosto e i primi di settembre, esce infatti questa opera di George Martin, molto amato dai giovani per aver dato vita ai racconti de Il trono di spade. Questo romanzo segue i secoli precedenti al trono di spade con i signori della famiglia dei draghi pronti a insediarsi. Sono tantissime le domande a cui trovare risposta per tutti i giovani amanti del genere.

2)L’erede. Royalteen, Randi Fuglehaug

Adatto per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su che racconta la storia di Lena, diversa da tutte le sue coetanee. Una ragazza che non usa i social per cui la discrezione è parte integrante della sua vita. Il primo volume di una saga royal che ha già catturato l’attenzione di moltissimi lettori e lettrici che sognano il principe azzurro.

3)American Born Chinese, Gene Luen Yang

Una graphic novel della casa editrice Tunuè che racconta di Jim Wang, un ragazzino di origine cinese che vuole essere considerato un americano al 100%. Una graphic novel che alterna mitologia cinese e mondo occidentale mescolando varie tematiche come il razzismo, il bullismo, l’immigrazione e anche l’identità culturale per riflettere e capire il mondo circostante.

Oltre ai libri per ragazzi vi sono anche tantissime altre storie e volumi in uscita a settembre.