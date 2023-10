Libri: Sara Doris racconta il padre Ennio in una biografia, evento a Milano per presentarla

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Sara Doris, figlia del compianto Ennio, fondatore di Banca Mediolanum, racconta la storia e il rapporto con suo padre in una biografia dal titolo 'Ennio, mio padre', edito da Piemme.

Il volume sarà presentato martedì 7 novembre alla libreria Rizzoli di Milano. Per l'occasione, l'autrice interverrà nello storico shop di Galleria Vittorio Emanuele con il giornalista Fulvio Giuliani. L'ingresso sarà aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti.

All'alba degli anni 80, Ennio Doris era un promotore finanziario. Leggendo un periodico dedicato al mondo dell'imprenditoria, edito dalla Rizzoli, rimase colpito da un'intervista a Silvio Berlusconi, non ancora sceso in politica, ma molto attivo nel settore immobiliare e in quello televisivo. Tra le affermazioni del Cav, una in particolare catturò l'attenzione di Doris: "Se qualcuno ha un'idea e vuole diventare imprenditore, mi venga a trovare. E se l'idea è buona ci lavoriamo insieme". Complice un incontro casuale a Portofino, poco tempo dopo, Doris incontrò davvero Berlusconi e, ricordandosi dell'articolo, gli presentò il suo progetto di costruire una banca, convincendolo a partecipare. Oggi, Banca Mediolanum è quotata in Borsa e la sua capitalizzazione supera i 6 miliardi di euro.