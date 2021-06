Libri: Smorto, 'nelle mie storie il coraggio e la ribellione dei calabresi a politica e'Ndrangheta'**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Il punto di partenza era "raccontare l'altra faccia della Calabria. Una regione che ha una pessima fama, data per perduta, o comunque con poche speranze, da tutto il resto del paese" e, per farlo, "partire dal racconto dei resistenti".

Comincia così il racconto all'Adnkronos di Giuseppe Smorto, firma storica di Repubblica, che descrive il fil rouge che lo ha mosso nello scrivere 'A Sud del Sud – Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti' (ed. Zolfo, pp. 176). Un viaggio all'interno di una regione "molto identitaria -dice l'autore- Un luogo da cui si è sempre partiti e dove ora si arriva di nuovo".

Storie di resistenza, di riscatto, a volte sorprendenti, e di ribellione ad un sistema fin troppo vessato e vessatorio.

"Il primo aspetto su cui ho voluto mettere l'accento è dunque quello dei cittadini che si ribellano, e la loro riposta alle carenze e ai guai combinati dalla politica", spiega Smorto. "Quello che ho notato è che i cittadini si sono ribellati, soprattutto sul tema della sanità. Ribellati e organizzati". Basti pensare, per fare un esempio, che "in Calabria ci sono dei cittadini che stanno occupando da novembre un ospedale chiuso, fanno i turni (un ospedale che copre un bacino di 80mila abitanti, ndr), chiuso per puro deficit regionale".

Sì perché la regione "ha in mano la sanità, che è il 70% del bilancio regionale, e non riesce a farlo funzionare", osserva l'autore.

Il secondo aspetto "sono le tante storie piene di coraggio. Cittadini, cooperative, imprenditori che si ribellano ad un controllo quasi militare della 'ndrangheta -scandisce il giornalista- Ma questo non significa che questo dominio riesca sempre. La mafia non è popolare, vince solo con la paura". Tra queste, ci sono "storie culturali, di ragazzi che fanno start up recuperando i mulini antichi, a pietra", in uno "strano impasto tra il recupero del passato e della memoria e le potenzialità che ti da la tecnologia".