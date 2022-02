Licata, neonata ricoverata in crisi d’astinenza da droga

In Sicilia una neonata è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Licata per una crisi di astinenza da droga, è l'ennesimo caso quest'anno

Licata, neonata ricoverata per astinenza da droga

Grande paura a Licata, per una bambina neonata che appena venuta al mondo ha mostrato dei sintomi da astinenza da droga, in particolare cocaina e cannabinoidi.

I medici hanno deciso di trasferire la piccola dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove è avvenuto il parto, alla clinica San Giovanni di Dio, ad Agrigento. La neonata è attualmente fuori pericolo di vita.

Il caso è finito in Procura

Come sempre avviene in casi come questo, l’ospedale è tenuto ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine, che avviano in un secondo momento l’indagine. Da quanto è emerso dalle prime indicazioni raccolte dalla procura per i minorenni di Palermo, la madre che ha partorito la bambina soffre di tossicodipendenza.

La bambina è stata temporaneamente affidata al direttore sanitario dell’ospedale.

La somiglianza con altri casi avvenuti in Sicilia

Di per sè, quindi, questo caso è diverso rispetto ai numerosi accaduti in Sicilia nell’ultimo anno. La bambina non è entrata a contatto con sostanze stupefacenti quando era già nata e nei primi anni di vita. Non è finita in ospedale per overdose, ma ha subito, ancor prima di nascere, le conseguenze della condizione di vita della madre che la portava in grembo.