Licata, scontro tra scooter e bici elettrica: quattro ragazzi finiscono in os...

Licata, scontro tra scooter e bici elettrica: quattro ragazzi finiscono in os...

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Licata, in provincia di Agrigento, dove uno scooter e una bici elettrica si sono scontrati. Feriti i quattro passeggeri dei due mezzi, tutti ragazzi giovani tra i quali c’era anche un minorenne.

Licata, quattro ragazzi feriti nello scontro tra lo scooter e la bici elettrica

Il pericoloso incidente è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 24 Luglio, sulle strade di Licata (Agrigento). Per cause ancora da accertare, in una dinamica che è ora al vaglio degli inquirenti, uno scooter e una bici elettrica si sono andati a scontrare frontalmente. Feriti i due 25enni che erano a bordo del mototino, ma anche i due ragazzi (tra cui c’era anche un minore) che stavano viaggiando sulla bici elettrica. Un passante è stato il primo a prestare soccorso ai quattro, l’uomo si è anche occupato di chiamare il 118.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono giunte immediatamente diverse ambulanze che si sono occupate di trasferire i quattro feriti all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Fortunatamente, contrariamente a quanto si pensava all’inizio, nessuno dei quattro ragazzi ha subito danni troppo gravi. Secondo il parere dei medici, tutti loro hanno solo ferite superficiali e guaribili in una ventina di giorni.