Licheri (M5s) a Draghi chiediamo dignità e risposte su documento

Roma, 20 lug. (askanews) – “Chiediamo dignità, offra dignità al documento che le abbiamo dato dove ci sono problemi analisi e soluzioni, quella è politica con la P maiuscola, non ci sono bandierine ma temi sociali, noi le chiediamo di pronunciarsi su quello con parole altrettanto chiare come ha fatto il gruppo del M5s Senato”. Così Antonio Licheri intervendo in aula al Senato sulle comunicazioni del premier Mario Drgahi.

“Noi non chiediamo poltrone come ha fatto la Lega – ha detto il Senatore M5S – non chiediamo un rimpasto, ma solo di poter dare risposte a nostri cittadini cercando di capire cosa è destra e cosa è sinistra”

“M5s non fa cadere il governo sulla base della convenienza elettorale, abbiamo sempre tenuto una linea di responsabilità, una posizione chiara, lineare, sincera”.