Licia Colò e Alessandro Antonino si sono lasciati: l'addio dopo 20 anni

Licia Colò e Alessandro Antonino si erano messi insieme nel lontano 2004 e dopo un anno avevano dato alla luce la piccola Liala. Oggi a distanza di 20 anni e con la bambina che nel frattempo è diventata una ragazza quasi 18enne, la conduttrice e il pittore hanno confermato la loro separazione.

Licia Colò si è separata dal marito: amore finito dopo 20 anni

A dare la conferma ufficiale dell’avvenuta separazione è stata la stessa Licia Colò che si è affidata alle pagine della rivista ‘Nuovo‘ per comunicare la notizia. La conduttrice de ‘Alle falde del Kilimangiaro‘ ha dichiarato laconica: “Io e mio marito ci siamo lasciati.” La brava giornalista oggi 60enne non ha rilasciato ulteriori commenti sulla vicenda.

Chi è Alessandro Antonino

Tutti noi conosciamo Licia Colò per averla vista centinaia di volte in televisione, molte persone, invece, non sanno che il suo ormai ex coniuge è un artista. Alessandro Antonino, infatti, è un pittore napoletano di dicreto successo che ha fatto negli anni anche qualche comparsata televisiva. Per un periodo condusse ‘I viaggi di Alessandro Antonino‘ su Tv2000 per poi collaborare attivamente alla produzione di ‘Eden‘ in onda su La7 proprio con la conduzione della Colò.