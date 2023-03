Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati. L’annuncio arriva a distanza di 19 anni dal loro matrimonio.

Licia Colò e il marito si sono lasciati

Matrimonio al capolinea per Licia Colò e Alessandro Antonino. Stando a quanto annuncia il settimanale Nuovo, il loro rapporto è giunto al capolinea dopo quasi vent’anni di vita insieme e una figlia. “Io e mio marito ci siamo lasciati“, annuncia la rivista in copertina.

Perché Licia Colò e il marito si sono lasciati?

Licia e Alessandro si sono sposati nel 2004, dopo una breve frequentazione. L’anno seguente sono diventati genitori dell’unica figlia, Liala. Il nome della bimba, oggi una splendida ragazza, è stato scelto proprio per celebrare l’amore di mamma e papà: è la fusione dei loro nomi. Da sempre molto discreti, la Colò e Antonino non hanno spiegato i motivi per cui si sono lasciati.

Al momento, è bene sottolinearlo, Licia e Alessandro non hanno confermato la notizia della rottura. Molto probabilmente, essendo molto gelosi del loro privato, non lo faranno neanche nei prossimi giorni. Una delle poche volte che la Colò ha parlato di Antonino, ha dichiarato: