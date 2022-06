Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate: l’indiscrezione

Licia Nunez e Barbara Eboli si sono lasciate: le incomprensioni hanno preso il sopravvento.

Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli si sono lasciate. Le due avevano già qualche problemino prima che l’attrice partisse per L’Isola dei Famosi e al suo rientro in Italia hanno diviso definitivamente le loro strade.

Storia d’amore al capolinea per Licia Nunez e Barbara Eboli. Secondo il settimanale Chi, che ha lanciato la notizia tramite la rubrica Chicche di Gossip, l’attrice e la sua compagna si sono lasciate da qualche tempo. Prima che l’ex Vippona iniziasse la sua avventura all’Isola dei Famosi avevano già qualche problema, poi, al termine del reality, si sono dette addio.

Sembra che Licia e Barbara si siano lasciate dopo anni di amore complicato. Le due hanno vissuto diversi momenti di crisi, uno dei quali proprio quando la Nunez era al Grande Fratello Vip. Hanno cercato in ogni modo di ricucire il rapporto, ma alla fine le incomprensioni hanno preso il sopravvento. Ad oggi, la Eboli è tornata alla sua vita da imprenditrice, mentre Licia prosegue per la sua strada.

Qualche settimana fa, la Nunez ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Intervistata da SuperGuidaTv, l’attrice ha così motivato la sua scelta:

“Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi”.