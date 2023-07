Licia Ronzulli a In Onda: "Renzi in Forza Italia? Perché no?"

Licia Ronzulli a In Onda: "Renzi in Forza Italia? Perché no?"

Roma, 21 lug. (askanews) – “Se Matteo Renzi decide di passare in maggioranza, ma perché no? Se sposano il nostro programma è evidente. Noi apriamo, è entrato nel nostro partito l’onorevole Chinnici, parlamentare che arrivava dal Partito democratico, ha deciso di sposare il nostro manifesto politico. Se Renzi decide, colpito sulla via di Damasco di ritrovarsi improvvisamente un forzista… Lui deve capire cosa vuole fare da grande, ma sono venuta qui non per parlare di Renzi ma di Forza Italia”: così Licia Ronzulli, senatrice e capogruppo in Senato di Forza Italia, ospite di In Onda su La7.