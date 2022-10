I giornalisti hanno fatto la "domanda delle domande" alla ex candidata ministra del Cav Licia Ronzulli: "No, Giorgia Meloni non l'ho ancora vista"

Licia Ronzulli lo ha spiegato molto chiaramente: “No, Giorgia Meloni non l’ho ancora vista”. La capogruppo di Forza Italia al Senato lo ha detto ai cronisti che ha incontrato ed ha ribadito ad essi: “Non ho visto Meloni, eravamo tra capigruppo”.

I giornalisti le stavano chiedendo se ci fosse già stato un “incontro con la leader di Fratelli d’Italia dopo le voci e il caos degli ultimi giorni”.

Licia Ronzulli: “Giorgia Meloni? No”

Quale caos? Quello che l’impuntatura di Silvio Berlusconi sul suo nome come ministra ha generato con annessi e connessi di polemiche e foglietti volanti con giudizi non proprio solari sulla premier in pectore. Tuttavia, come spiega Libero, “la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, però, ha detto che non c’è stato modo di vederla”.

La nuova maretta su Casellati

Anche perché se da un lato il caso Ronzulli pare archiviato con la diretta interessata che aveva smentito ogni sua pretesa all’altro pare che fra il Cav e la Meloni ci sia una nuova “maretta”: pare che Silvio Berlusconi abbia detto ai cronisti di avere trovato un accordo con Meloni per Maria Elisabetta Casellati. Solo che ci sono fonti di FdI che smentiscono che quell’accordo ci sia mai stato.