'Lidl 2 your career', al via percorso per giovani con contratto di lavoro

Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Lidl Italia, catena di supermercati leader nella gdo con una squadra di oltre 20.000 collaboratori e 700 punti vendita nel Paese, lancia 'Lidl 2 your career: studio & lavoro per assistant store manager'. Un progetto pilota, destinato ad essere attivato anche in altri istituti italiani, dove teoria e pratica si incontreranno permettendo ai giovani di prepararsi al meglio per il proprio futuro professionale.

Il percorso sarà totalmente finanziato e dal primo giorno i 25 giovani saranno assunti da Lidl Italia con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Gli studenti percepiranno uno stipendio mensile e avranno accesso ai tanti benefit previsti per i collaboratori di Lidl Italia.

'Lidl 2 your career', creato in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica, e l’Istituto tecnico superiore Machina Lonati di Brescia, consentirà di conoscere l’operatività quotidiana dei punti vendita e le dinamiche del business aziendale al fine di ricoprire il ruolo di assistant store manager in Lidl Italia.

I brillanti neodiplomati avranno quindi un futuro assicurato, poiché verrà loro offerto al termine dei due anni un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso i negozi Lidl delle regioni Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

A partire da novembre 2022 fasi 'sul campo' saranno alternate a lezioni teoriche in aula presso l’Its Machina Lonati di Brescia, dove gli studenti avranno la possibilità di focalizzarsi sulle materie di ambito economico, con approfondimenti sul management, logistica e retail.

Al termine dei due anni, i partecipanti conseguiranno il diploma di tecnico superiore, titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al v livello del quadro europeo delle qualifiche eqf, accompagnato da una certificazione delle competenze professionali. Tale certificazione, rilasciata da Ahk Italien sul profilo tedesco di riferimento, qualifica le competenze acquisite on-the-job e attesta che il percorso è stato progettato secondo gli standard di qualità del modello tedesco di formazione duale.

Il ruolo di assistant store manager ha come obiettivo la conduzione ottimale del punto vendita e rappresenta un punto di riferimento per il team del supermercato. Si occupa della gestione del personale, della verifica dei prezzi e dei prodotti dell’assortimento, della cura del negozio e del rispetto delle normative in materia di sicurezza. Per fornire maggiori informazioni sul nuovo percorso di studio-lavoro, l’insegna organizzerà nei prossimi mesi alcuni webinar online.

Maggiori dettagli sul progetto 'Lidl 2 your career' sono disponibili sul sito lavoro di Lidl Italia al seguente link: https://lavoro.lidl.it/lidl-2-your-career