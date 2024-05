Lidl Italia, venti borse di studio per giovani ciclisti torinesi

Torino, 2 mag. (askanews) – A due giorni dalla partenza del Giro d’Italia 2024, che vedrà il proprio start il 4 maggio con la tappa Venaria Reale-Torino, gli atleti Lidl-Trek si raccontano a oltre 350 studenti delle scuole elementari e medie torinesi accorsi al Motovelodromo “Fausto Coppi” per conoscerli. I ragazzi hanno così avuto modo di avvicinarsi a questo sport, anche grazie a un breve excursus storico sul ciclismo a cura di Anna Barbero, Stefano Bruno e l’ex campione Franco Balmamion. Per l’occasione, il main sponsor Lidl Italia finanzia 20 “Borse di Sport” in collaborazione con MO.VE Torino SSD.

Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR di Lidl Italia, spiega: Vogliamo che lo sport sia accessibile a tutti, così come lo è la nostra offerta. Ci teniamo affinché ogni atleta amatoriale abbia la possibilità di poter realizzare il proprio sogno a dispetto di limitazioni economiche o sociali. Per questo, Lidl Italia, in collaborazione con MO.VE Torino SSD, ha deciso di finanziare 20 “Borse di sport” per favorire l’avviamento agonistico dei campioni di domani .

“Siamo molto contenti di questo incontro con Lidl – Ha dichiarato Fabrizio Rostagno, Presidente di MO.VE Torino SSD, Associazione dilettantistica che promuove il ciclismo -. Ci stanno affiancando in questo progetto, che consiste nel dare a venti ragazzi del Torinese la possibilità di fare ciclismo per un anno gratuitamente. Come Motovelodromo di Torino, siamo una benefit company che ha nel suo statuto l’obiettivo di generare un positivo impatto sociale grazie allo sport. Dunque, il progetto ha l’obiettivo di avvicinare ragazzi tra 6 e 12 anni alla bici da corsa. In questo momento assistiamo a una fase di crisi per quanto riguarda la diffusione del movimento tra i giovanissimi. La nostra volontà è quella di avvicinare i ragazzi in maniera professionale, e avviarli alla pratica del ciclismo su strada. Li selezioneremo in base al talento ma anche alla loro fragilità”.

Tra i corridori che hanno concesso del tempo ai ragazzi per soddisfare le loro curiosità e dare consigli per il futuro c’è anche Jonathan Milan, campione olimpico nell’inseguimento a squadre su pista: “E’ stata una bellissima mattinata, nonostante la pioggia – ha detto l’atleta di Lidl-Trek -. Vedere l’entusiasmo di questi bambini rappresenta una spinta motivazionale importante per me e per gli altri compagni di squadra”.

Le borse di studio per merito sportivo sono destinate a talentuosi ragazzi residenti in provincia di Torino che desiderano entrare a far parte della squadra corse del Motovelodromo. Lidl si pone come obiettivo anche la diffusione di un corretto stile di vita che comprenda l’attività fisica.