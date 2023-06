'Lidl per il Domani', oltre 1.350 borse di studio e 500 pc portatili per figli collaboratori

Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Lidl Italia, catena di supermercati che nel 2023 si è aggiudicata per il settimo anno consecutivo la prestigiosa certificazione di 'Top Employers Italia', torna a investire sul futuro dei giovani talenti. Si rinnova per il terzo anno 'Lidl per il Domani', l’iniziativa rivolta ai figli degli oltre 21.000 collaboratori che nella precedente edizione ha premiato i 1.750 studenti più meritevoli, dalle elementari all’università. Con lo scopo di promuovere l’istruzione e lo sviluppo dei professionisti del futuro, la catena stanzierà una somma complessiva di oltre 500.000 euro per finanziare un elaborato piano di misure e sostegni.

“Siamo orgogliosi di lanciare per il terzo anno consecutivo questo importante piano di investimenti rivolto ai figli dei nostri colleghi. L’educazione scolastica è un diritto fondamentale e noi ci teniamo a dare un sostegno concreto agli studenti meritevoli, affinché sviluppino pienamente le proprie potenzialità. In qualità di azienda responsabile, supportiamo i giovani talenti fornendo loro tutti gli strumenti per affrontare un percorso di studi brillante. Questa iniziativa si inserisce nella nostra più ampia strategia di welfare aziendale, che mette al centro del nostro agire le persone e il loro benessere", ha commentato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

'Lidl per il Domani' prenderà il via in giugno e permetterà ai figli dei dipendenti in età scolare di partecipare alla selezione per accedere a oltre 1.350 borse di studio – 100 in più rispetto all’anno scorso – e oltre 500 pc portatili, utili per sviluppare le proprie competenze didattiche e digitali. A queste misure, si aggiunge un percorso di orientamento scolastico dedicato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e superiori, per accompagnarli in una scelta consapevole per il proprio futuro, attraverso una piattaforma digitale in collaborazione con Futurely. Agli studenti universitari e neolaureati, infine, sarà riservata una formazione online ad hoc, in collaborazione con l’ufficio employer branding & recruiting di Lidl Italia, per aiutarli ad orientarsi in modo efficace nel mondo del lavoro.