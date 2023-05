Lido Tre Archi, incendio nel locale caldaie del palazzo: intossicata una donna

L’incendio è scoppiato attorno alle ore 15 di ieri nel locale caldaie di un palazzo di Lido Tre Archi (Fermo). La prima ipotesi dei poliziotti era che si fosse trattato di un incidente, ma dalle testimonianze dei residenti non si può escludere che si sia trattato, invece, di un incendio doloso.

Lido Tre Archi, scoppia un incendio nel condominio: intossicata una donna

I vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione di intervento per un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in Via Mattarella, a Lido Tre Archi. Ad andare a fuoco era stato il locale caldaie situato al piano interrato di un palazzo del Paese vicino a Fermo. I pompieri sono arrivati sul posto pochi minuti dopo e con un’autobotte sono riusciti a spegnere le fiamme. Il fumo, però, nel frattempo aveva raggunto anche i piani superiori: una donna è rimasta intossicata.

Le indagini della polizia

Sulle prime, i poliziotti erano certi che si era trattato di un incidente ma, ascoltando le testimonianze di alcuni residenti, sono arrivati alla conclusione che si possa essere trattato di un incendio doloso. In quel locale caldaie, infatti, viveva abusivamente un magrebino, insieme alla sua compagna. Il nordafricano, la notte precedente, avrebbe messo a segno un furto all’interno dell’auto di un giovane che fa parte del clan dei tunisini. L’uomo, per vendicarsi, avrebbe così appiccato l’incendio. Al momento, però, non si ha alcuna certezza che le cose siano andate veramente in questo modo: le indagini proseguono.