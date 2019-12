Dopo lo stop in Rai, Antonella Clerici pare avere in programma nuovi progetti televisivi: le rivelazioni della frizzante conduttrice

Intervista di recente, la sempre spumeggiante Antonella Clerici ha raccontato molto di sé, dal suo passato fino ai suoi progetti futuri. Come tutti ricorderanno, nel 2000 ebbe inizio il suo lungo percorso in casa Rai, durato ben diciotto anni soprattutto alla guida de La prova del cuoco. Ora tuttavia i tempi sono parecchio cambiati, visto che la solare conduttrice ha deciso di allontanarsi dagli impegni televisivi per dedicarsi maggiormente alla propria famiglia. La milanese ha inoltre precisato che forse oggi ci sono un po’ troppi programmi di cucina rispetto al passato, tanto che li si vede su qualunque rete.

Antonella Clerici: nuovo programma culinario?

La lombarda originaria di Legnano ha però confessato di avere in mente un format basato sempre sulla cucina e sulle ricette.

Il suo nuovo programma potrebbe dunque parlare dei prodotti alimentari, insegnando a usare il cibo nella maniera corretta. Secondo le stesse parole di Antonella Clerici, sarebbe dunque un format green, legato profondamente all’ambiente e al rispetto delle materie prime provenienti dalla natura.





Nel contempo, la conduttrice ha rivelato la propria voglia di tornare in Rai con il programma “Ti lascio una canzone”, da lei condotto nel 2014 e 2015. Dopo un periodo di tira-e-molla con l’azienda di Stato, la conduttrice tornerà intanto sicuramente alla guida della 62a edizione dello Zecchino d’Oro. Al suo fianco ci sarà Carlo Conti, suo grande amico e collega insieme all’indimenticato Fabrizio Frizzi. In attesa di notizie sul suo futuro, il contratto di Antonella Clerici con la Rai scadrà a giugno 2020.