Barbara De Santi, ambita dama del Trono Over di Uomini e Donne, si racconta a cuore aperto, spiegando di non essere aggressiva come molti credono

Barbara De Santi è certamente una delle più amate signore del Trono Over di Uomini e Donne. Tra le più longeve protagoniste del parterre femminile del dating show mariano, la mantovana è tornata ad allietare il pubblico dopo aver già fatto parte del programma in passato. Intervistata di recente proprio da Uomini e Donne Magazine, la bella mora si è raccontata a cuore aperto. Nel dettaglio, tra le tante cose, ha voluto precisato di non essere affatto aggressiva come molti uomini pensano. “Credo di essere passata di moda perché lascio i numeri e i cavalieri non li prendono”, ha detto con una certa ironia Barbara. La donna ha anche ammesso che nel parterre femminile c’è molta concorrenza, con tante donne bellissime. Lei però tende sempre a partire in difesa, evidentemente per una questione di carattere.

“La mia pignoleria è dovuta al mio vissuto, oltre che a un fattore innato. Questa mia indole così rompiscatole è forse è un misto di cose”, ha precisato ancora la Dama.

Barbara De Santi: l’uomo ideale

La “confessione” di Barbara De Santi è però proseguita parlando del suo uomo ideale. “Deve avere soprattutto una mente brillante. Deve saper dialogare ed essere preparato”. Dal punto di vista fisico, non le piacciono quelli super scolpiti, quanto piuttosto con un po’ di pancia. In ogni caso gli elementi fondamentali sono per lei la testa e l’ordine. Le sue precedenti relazioni non hanno funzionato per la sua estrema pignoleria nella ricerca dell’uomo perfetto, “che forse non esiste”, conclude la donna.