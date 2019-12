Dopo i rumors, la conferma: Beatrice Valli è incinta del suo terzo figlio.

Beatrice Valli ha annunciato ai fan sui social di aspettare il terzo figlio insieme al suo promesso sposo, Marco Fantini. La gravidanza sarebbe capitata dopo un periodo di cure molte forti sostenute da Beatrice, che per questo sarebbe stata alquanto preoccupata.

Beatrice Valli ha confessato finalmente l’arrivo di un terzo figlio nella sua famiglia. Lei e Marco Fantini da poco hanno deciso di sposarsi, e hanno confessato che la gravidanza non sarebbe stata programmata:

“Siamo molto felici anche se avrei aspettato dopo il matrimonio. Ma le cose programmate non mi sono mai piaciute (chi mi conosce lo sa) e sei arrivato/a in un momento di gran confusione, dove i miei figli, mio marito e il mio lavoro erano al primo posto e volevo prendermi cura di loro al meglio.

Dove stiamo cambiando casa ma sarà pronta tra 2 anni e quindi saremo un po’ stretti. Ma nonostante questo non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia”, ha confessato la coppia.

Beatrice Valli ha confessato che quest’estate avrebbe sostenuto diverse cure e interventi, e che per questo avrebbe aspettato tanto a rivelare di essere incinta per paura di non riuscire a portare avanti la gravidanza. La modella è già mamma della piccola Bianca e di Alessandro, avuto dal suo ex Nicolas Bovi.