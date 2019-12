Fabio Canino conferma che le liti con Nunzia De Girolamo a "Ballando con le Stelle" erano vere. "Non ci salutavamo", afferma il giudice.

Conduttore, scrittore, ma soprattuto amatissimo giudice di “Ballando con le Stelle”, Fabio Canino è spesso salito alla ribalta per le sue furiose liti all’interno della scorsa edizione del celebrity show di Rai Uno. L’artista si è infatti trovato sovente a litigare soprattutto con la ex parlamentare Nunzia De Girolamo, passata a nuove esperienze dopo l’abbandono della politica. L’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta ha del resto avuto parecchio battibecchi anche con Selvaggia Lucarelli.

Fabio Canino conferma l’astio

Ospite a La Vita in Diretta, Fabio Canino ha dunque avuto modo di rivedere alcuni dei momenti più critici delle sue litigate a “Ballando”. In un filmato, per la precisione, ha confermato ad Alberto Matano che le liti con la donna erano del tutto vere.

“Rivedere queste cose fuori contesto mette in imbarazzo”, ha però ammesso il presentatore, confermando inoltre di non aver più risentito la De Girolamo dopo la fine della trasmissione. “Se una persona mi è antipatica, mi è davvero antipatica! Ognuno a casa sua”.

Il 56enne fiorentino ha poi raccontato un retroscena inedito relativo sempre allo show di Milly Carlucci. “Alla festa di Ballando non ci siamo nemmeno salutati”, ha di fatto ammesso Canino. Un videomessaggio della stessa Nunzia De Girolamo ha poi cercato di smorzare i toni, sostenendo che tutto è stato superato. “Ho scoperto che abbiamo una cosa in comune, ossia la passione per il vino, che produciamo anche”, ha precisato la ex deputata di Forza Italia.