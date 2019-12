A Brescia è nata la Fondazione Nadia Toffa: ecco di cosa si occupa e l'annuncio dei familiari della conduttrice scomparsa.

Nadia Toffa: la fondazione

Sono stati i familiari di Nadia Toffa a dare in primis la notizia dell’apertura di una fondazione a nome della compianta conduttrice, e che si occuperà di difendere i più deboli e gli indifesi. “La Fondazione ha lo scopo di dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lavora per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita”, si legge nella breve nota diffusa dalla famiglia.

Il logo della fondazione è chiaramente ispirato al caschetto biondo della conduttrice, scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una dura lotta contro il cancro.

I familiari della conduttrice hanno dichiarato più volto di voler mantenere in vita il messaggio positivo lanciato dalla conduttrice durante la sua battaglia, e hanno anche fatto sapere che sarebbe uscito un suo libro postumo intitolato Non fate i bravi, contenente molte delle parole da lei scritte dopo il suo ritiro dalle scene. La scomparsa della conduttrice è stata molto sentita sia dai fan sia dai molti dei personaggi dello spettacolo più in vista. I funerali sono stati estremamente partecipati, e ancora oggi sono in tanti a riversare i loro messaggi d’affetto sulle pagine social della giovane conduttrice.