Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme? La showgirl ha risposto a questa e molte altre domande.

Raffaella Fico si è confessata a Vieni da Me, rivelando dettagli inediti sulla sua rottura da Mario Balotelli e sul rapporto ritrovato col famoso ex, per amore della figlia Pia.

Raffaella Fico a Vieni da Me

La storia d’amore tra Raffaella Fico non finì nel migliore dei modi: la showgirl era incinta e, come ammise pubblicamente più volte, il padre della bambina (Mario Balotelli) le chiese di fare il test del DNA per dimostrare che la bambina fosse sua. “Avevo 23 anni, noi volevamo il figlio, lui sapeva che ero incinta, ma le cose non andavano bene. Non è vera la storia che l’ho chiamato prima della semifinale degli Europei, sfatiamo questa leggenda”, ha dichiarato la showgirl, giustificando infine la richiesta del calciatore, ovvero quella di sottoporre la bambina al test del DNA: “Forse è stato consigliato male, era impaurito, non lo so…”, ha dichiarato Raffaella Fico.

Oggi i due hanno ritrovato la serenità e una sana complicità, in particolar modo per il bene della piccola Pia.

Ultimamente poi alcuni messaggi tra i due ex e una foto insieme postata dalla stessa Fico, hanno fatto pensare ad alcuni fan che potesse essere in atto un ritorno di fiamma. Sulla questione la showgirl ha preferito glissare, e ha dichiarato: “Ci rispettiamo per amore di Pia che oggi ha 7 anni. Abbiamo un bellissimo rapporto nel rispetto e la foto che circola sul web lo prova”, ha detto. Insomma, per il momento nessuna conferma sul ritorno di fiamma, ma sono in tanti a sperare di vedere la coppia di nuovo insieme.