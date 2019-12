Rossella Neri è l'ex moglie di Sossio Aruta: ecco com'è finita la storia d'amore tra i due ex coniugi.

Rossella Neri è l’ex moglie di Sossio Aruta, calciatore ed ex noto volto di Uomini e Donne e Temptation Island, dove ha dato il via alla sua storia d’amore con Ursula Bennardo, oggi madre della sua figlia più piccola, Bianca.

Sossio Aruta: l’ex moglie chi è

Di Rossella Neri non si sa molto, se non che la donna è l’ex moglie di Sossio Aruta, nonché madre dei suoi due primi figli, Diego e Daniel Ciro. I due ex coniugi hanno avuto una dura battaglia legale, spesso sfociata in attacchi pubblici e dichiarazioni al vetriolo.

In particolare Rossella Neri ha accusato più volte il calciatore di non averle pagato gli alimenti per il mantenimento dei figli. Lui, a sua volta, l’ha accusata di averlo tradito durante il loro matrimonio.

“Chi ti vede a Uomini e Donne conosce solo una versione di te. Nella vita di tutti i giorni sei molto diverso dall’uomo che mostri di essere in tv. Dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli”, ha scritto la donna contro Sossio, mentre lui ha replicato:

“Vero è che, non appena ho avuto serie difficoltà economiche e un declino calcistico, il tuo amore per me è finito. Io invece ti ho amato tanto e non rinnegherò mai questo amore. Ho saputo che avevi iniziato una relazione con un altro uomo mentre eravamo ancora sposati.

Ribadisco che il nostro matrimonio è finito non per mia scelta, ma ormai questa è una cosa passata e l’ho accettata.”Oggi Sossio Aruta ha ritrovato la serenità accanto a Ursula Bennardo, madre di sua figlia Bianca.