Scoppia la polemica social per via degli scatti di Vladimir Luxuria in abito da sposa: ecco cos'è successo.

Vladimir Luxuria ha condiviso la foto di una sfilata a Potenza in cui ha indossato un abito da sposa, e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio tra i fan dell’attivista.

Vladimir Luxuria in abito da sposa

Non sono mancate le critiche e i messaggi degli haters alla foto postata da Vladimir Luxuria in abito da sposa, ma fortunatamente tra i fan dell’attivista c’è anche chi ha preso le sue difese e inondato il post di complimenti. “Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio. Che possa diventare questo un modo per insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo”, ha scritto ad esempio un fan sotto alle foto della sfilata a Potenza per cui Luxuria ha sfoggiato l’abito bianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VLADIMIR LUXURIA (@vladimir_luxuria) in data: 1 Dic 2019 alle ore 2:33 PST

Luxuria è tornata a trovare il sostegno dei fan anche dopo che a Live – Non è la D’Urso è stata al centro di un’accesa diatriba contro Vittorio Feltri e Sgarbi, il quale l’aveva accusata di prostituirsi.

Dopo la lite col critico d’arte Vladimir Luxuria si era scagliata anche contro la conduttrice Barbara D’Urso, accusandola di non aver preso le sue difese. La conduttrice le ha chiesto scusa pubblicamente, sottolineando di essere impegnata da anni per i diritti LGBTQ e contro l’omofobia. Le scuse di Vittorio Sgarbi invece non sono mai pervenute.