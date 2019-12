Barbara Alberti, nota scrittrice e opinionista, potrebbe essere una delle prossime protagoniste del Grande Fratello Vip 4

La frizzantissima Barbara Alberti potrebbe tornare nuovamente ad allietare le ore dei suoi fan, ma questa volta non con un nuovo libro. La nota scrittrice, opinionista televisiva e conduttrice radiofonica pare infatti essere in lizza per la possibile partecipazione alla 4a edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5, quest’anno condotto da Alfonso Signorini, dovrebbe di fatto andare in onda il prossimo 7 gennaio 2020.

Il rumor serpeggia da qualche ora online, corroborato dalle sapienti indagini di Dagospia. La presenza della Alberti, del resto, potrebbe rivelarsi a tutti gli effetti una vera bomba all’interno della casa più spiata d’Italia. Se così fosse, come spiegato dal sito di gossip, Barbara Alberti sarebbe l’inquilina del GF dall’età più matura.

A 76 anni, infatti, la scrittrice risulterebbe la concorrente più matura nella storia del reality show, battendo il primato finora detenuto da Cristiano Malgioglio.

Barbara Alberti, nuovo reality?

In passato Barbara Alberti aveva già avuto modo di presenziare nell’ambiente dei reality show. Aveva infatti partecipato come opinionista in studio a La Talpa nel 2008 e all’Isola dei Famosi nel 2007, rispettivamente condotte da Paola Perego e Simona Ventura. Inoltre la scrittrice aveva partecipato come concorrente a Masterchef Celebrities 2, in onda su Sky.





Nel contempo fonti abbastanza certe hanno già confermato i nomi delle prima concorrenti certe del GF Vip 4. Si tratta della produttrice Rita Rusic e della giornalista Loredana Lecciso, inizialmente restia ad accettare perché impaurita dal mostrarsi senza trucco alle telecamere della Casa.