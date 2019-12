Eros Ramazzotti nuovo look

Nuovo amore nuovo look per Eros Ramazzotti? Per il momento il taglio di capelli fa breccia agli occhi dei fan.

Archiviata la storia d’amore con Marica Pellegrinelli, e smentito il flirt con Miss Italia Carolina Stramare, Eros Ramazzotti si è concesso un nuovo taglio di capelli, completamente differente da tutti quelli avuti in passato.

Eros Ramazzotti: il nuovo look

Una rasatura “a freccia” in stile mohicano: così Eros Ramazzotti si è presentato ai suoi ultimi concerti. Il cantante ha dato un taglio “netto” col passato, ora che anche il suo secondo matrimonio con l’attrice Marica Pellegrinelli risulta definitivamente archiviato.

Per un po’ si era vociferato anche che il cantante avesse in ballo una liaison con Miss Italia 2019, Carolina Stramare, notizia poi smentita dai due. Insomma, nessuna liaison in vista, ma per quanto riguarda la vita da single sembra che Eros Ramazzotti la stia vivendo con serenità.





La rottura da Marica Pellegrinelli, madre dei due figli più piccoli del cantante (Raffaella Maria e Gabrio Tullio), è stata annunciata a luglio, e l’attrice era stata bersagliata dai fan che le hanno imputato di essere la causa della separazione.

In suo soccorso era giunto proprio un video messaggio di Eros Ramazzotti, che aveva preso le sue difese spiegando che si sarebbero separati pacificamente.

Dopo la separazione Marica Pellegrinelli è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: l’imprenditore Charley Vezza, figlio della collezionista d’arte Sandra Vezza.