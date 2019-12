L'ex tronista Francesco Monte ha ricevuto una telefonata inaspettata niente meno che da Toto Cutugno: ecco cosa si sono detti i due Vip

Molti sono stati i Vip che sono rinati grazie alle loro performance a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Le carriere di Alessandro Greco, Amadeus e addirittura del compianto Fabrizio Frizzi hanno infatti ricevuto un balzo in avanti dopo aver fatto parte della popolare trasmissione di Rai Uno. Così di recente anche l’ex tronista Francesco Monte ha dato prova di non cavarsela affatto male nel canto, tanto da tentare una nuova esperienza lavorativa in tale ambito.

Francesco Monte, nuova carriera?

Proprio grazie alle sue apparizioni nello show di casa Rai, Francesco Monte sarebbe dunque stato notato da un noto esponente della musica italiana. Si tratta niente meno che di Toto Cutugno, ambasciatore per eccellenza della canzone nostrana nel mondo, nonché molto apprezzato in Russia, come i colleghi Pupo, Al Bano e Romina Power.

Pertanto, dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, secondo Cutugno, Francesco ha dimostrato “discrete doti canore”. Così l’ex gieffino pare aver già ricevuto una telefonata inaspettata dall’artista, che gli avrebbe comunicato di aver scritto ben quattro pezzi per lui. La collaborazione sarà già in atto? A cosa punta questa strana coppia?





Con le sue prove a Tale e Quale Show, Francesco Monte ha davvero conquistato il cuore del suo già grande pubblico. “Non avevo mai cantato davanti a più di 5 persone. Fino a poche settimane lo facevo solo sotto la doccia”, ha confidato l’ex gieffino in una recente intervista, ammettendo anche di aver avuto qualche difficoltà a dimostrare il proprio valore. “A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti.

[…] Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi”.