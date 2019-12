Carmen Di Pietro ha chiesto scusa per le dichiarazioni fatte sull'endometriosi, ma a Karina Cascella le scuse non bastano.

Continua la diatriba su Carmen Di Pietro e le sue dichiarazioni sull’endometriosi. Dopo la discussione della showgirl con una donna affetta dalla malattia e le sue scuse pubbliche, Karina Cascella l’ha affrontata senza mezzi termini.

Karina Cascella contro Carmen Di Pietro

La showgirl Carmen Di Pietro è stata al centro di un acceso scontro per via delle sue dichiarazioni sull’endometriosi, una malattia molto invalidante riguardante il ciclo mestruale. La showgirl aveva sminuito i sintomi del disturbo, dichiarando persino che “Se non vai al lavoro perché hai il ciclo, non sei degna di essere chiamata donna”. Le sue dichiarazioni hanno sollevato un tale polverone che alla fine la Di Pietro si è scusata pubblicamente, e ha dichiarato di aver detto certe cose perché ignara di cosa fosse davvero l’endometriosi.





“Chiedo scusa a tutte coloro che possono essersi sentite offese dalle mie parole, ma io fino a quel giorno non avevo mai sentito parlare di endometriosi.

Non sapevo nulla, non è colpa mia”, si è giustificata la Di Pietro. A Karina Cascella però, le sue scuse non sono proprio andate giù: “Come fai a dire certe cose? Se non è colpa tua, è colpa della tua ignoranza“, ha urlato l’opinionista contro la showgirl. Sui social in molte si sono schierate apertamente contro Carmen Di Pietro per le sue dichiarazioni, visto che l’endometriosi è sempre più diffusa e si tratta di una malattia fortemente invalidante. Con le sue dichiarazioni la showgirl aveva praticamente archiviato come “scansafatiche” le donne affette da questo terribile disturbo.