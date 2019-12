Loredana Lecciso ha smentito le voci sulla sua presunta partecipazione al GF Vip: ecco le sue parole.

Dopo che alcune voci la davano per una delle concorrenti certe alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso ha smentito categoricamente le ipotesi in merito alla sua partecipazione.

Loredana Lecciso: il no al GF Vip

“Magari in un’altra edizione”, così Loredana Lecciso ha messo a tacere una volta per tutte le voci su una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. La storica compagna di Al Bano ha dichiarato più volte che, nonostante le sia stato chiesto di prendere parte famoso realiy show, a frenarla dall’entrare nella Casa sarebbe stata l’idea di farsi vedere senza trucco:

“Non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna“, ha dichiarato.

Secondo alcune voci però, a farle cambiare idea sarebbe stato il conduttore di questa nuova edizione del reality show, ovvero Alfonso Signorini.





La voce è comunque stata smentita, e quindi Loredana Lecciso non sarà nella Casa più spiata dagli italiani neanche questa volta. Tra i nomi dei concorrenti certi è spuntato però quello di Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che si è detta pronta a “provocare” telespettatori e concorrenti, con l’intenzione forse di trovare qualcuno che per lei sia qualcosa di più di un semplice amico. “Sono single, sono libera e, quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda”, ha confessato.