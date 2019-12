Loredana Lecciso avrebbe accettato di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 4: tutte le novità sul reality show

I preparativi per la nuova stagione del Grande Fratello Vip sono in gran fermento. Nelle ultime ore la produzione del noto talent show ha già reso ufficiale il primo concorrente. Si tratta nello specifico di Rita Rusic, già moglie di Vittorio Cecchi Gori e oggi affermata produttrice cinematografica. Insieme all’attrice jugoslava naturalizzata italiana ci saranno, a quanto pare, anche Barbara Alberti e… Loredana Lecciso.

Il nome della scrittrice è stato diramato da Dagospia. Quello della compagna di Al Bano sta invece circolando in queste ultime ore sulle principali testate di gossip. Anche se per il momento non è ancora arrivata la conferma concreta da parte di Mediaset, con questi nomi la promessa fatta da Alfonso Signorini pare che sarà mantenuta. All’interno del programma di Canale 5 vedremo infatti solo veri Vip e non più semi sconosciuti come era accaduto nelle edizioni passate.

Grande Fratello Vip: novità

Oltre dunque alla conferma di Loredana Lecciso, i concorrenti del Gf Vip 4 potrebbero essere Cicciolina, Hoara Borselli, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Adriana Volpe, Megan Montaner, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro.





Confermato anche alla conduzione per la prima volta il direttore Alfonso Signorini, per i nuovi opinionisti si sono già fatti i nomi di Wanda Nara e Pupo.

Il Grande Fratello Vip 4 dovrebbe dunque partire ufficialmente su Canale 5 il prossimo martedì 7 gennaio.