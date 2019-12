La dedica di Lucas Peracchi per Mercedesz Henger contiene un'evidente critica alla madre della fidanzata, Eva Henger.

Non è un periodo semplice per Mercedesz Henger: dopo le liti con la madre Eva per via del fidanzato Lucas Peracchi, la figlia dell’attrice ha anche scoperto di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi. Il fidanzato le ha scritto una dedica velatamente critica nei confronti della madre della giovane ex naufraga.

Lucas Peracchi e la dedica a Mercedesz Henger

“Non è un periodo facile per te…e purtroppo le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco, sono le prime che vogliono vederti piangere…sbagliare è umano perseverare è diabolico…”, così Lucas Peracchi ha esordito nella sua dedica nei confronti della fidanzata, Mercedesz Henger. Il ragazzo si è chiaramente riferito così alla madre dell’ex naufraga, Eva Henger, da mesi in lite con sua figlia proprio per via del fidanzato.





Di recente Mercedesz ha anche rivelato pubblicamente di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi, notizia che le avrebbe rivelato la stessa Eva. “Il nostro sorriso non ce lo toglierà nessuno”, continua Peracchi, che la madre di Mercedesz accusa di essere un manipolatore.

Finora la giovane non ha dato segni di ripensamenti sulla sua decisione, e ha praticamente chiuso i rapporti con sua madre. Eva Henger ha fatto diversi appelli pubblici perché sua figlia ci ripensasse, e si è apertamente schierata contro Lucas: “Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. (…) è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire”, ha dichiarato l’ex attrice.