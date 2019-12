Michelle Hunziker conquista tutti con una foto di quando era bambina insieme a suo padre.

Michelle Hunziker ha condiviso con i fan uno scatto molto tenero della sua infanzia: nella foto la showgirl svizzera è in compagnia del padre, che l’aveva “imprigionata” sulla spiaggia, per gioco.

Michelle Hunziker da bambina

“Guardate mio padre dietro com’è compiaciuto….! Era finalmente riuscito ad imprigionarmi dopo averlo fatto andare fuori di testa perché scappavo sempre! Andare al mare con me non era cosa rilassante mi dicono!”, così Michelle Hunziker ha condiviso con i fan il dolce scatto della sua infanzia, in cui la showgirl svizzera si trovava sulla spiaggia in compagnia del padre. Visto che da piccola Michelle era una “piccola peste” il padre le aveva costruito una sorta di recinto, costituito da sdraio e lettini: “Come vedete io ero molto felice della mia “prigione” di lettini e secchielli!”, ha scritto la showgirl, in lacrime nella foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 3 Dic 2019 alle ore 11:47 PST







Non è la prima volta che Michelle Hunziker condivide con i fan foto intime o del suo passato: sui suoi social non mancano foto in compagnia delle figlie (Aurora, Sole e Celeste) o quelle insieme al marito, Tomaso Trussardi.

Solo di recente però, la showgirl ha presentato ai fan suo fratello Harold, di professione ristoratore. Il fratello della showgirl è stato il padrino della piccola Celeste, ed entrambi sono figli del pittore svizzero-tedesco Rudolf Hunziker, da cui la loro madre Ineke si è separata quando i due erano ancora bambini.