Chiude il profilo Twitter della compianta Nadia Toffa: i fan insorgono, chiedendo di non togliere loro i ricordi della giornalista bresciana

L’annuncio comparso sul profilo Twitter di Nadia Toffa ha lasciato tutti di stucco. Il messaggio è stato dato in concomitanza del lancio della nuova fondazione a lei dedicata. La notizia in questione ha però fatto insorgere i fan della ex Iena, che tramite i tweet della compianta giornalista vivono ancora dei sui ricordi. Il profilo della presentatrice delle Iene, morta lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro, a breve non sarà infatti più attivo sul popolare social network.

Nadia Toffa: i fan la vogliono ricordare

“Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti”. Questo, dunque, il testo del post comparso online poche ore fa.

Come ovvio, il messaggio ha ricevuto una valanga di commenti in poco tempo, nei quali viene chiesto a gran voce di lasciarlo attivo per rivivere il ricordo di Nadia attraverso i suoi tweet.

“Non chiudete il profilo di Nadia Toffa”, “non toglieteci questo bel ricordo di lei”, scrivono di fatti gli utenti, implorando i gestori della pagina della presentatrice di cambiare idea. Nel contempo, come detto, è stata presentata il 3 dicembre 2019 la fondazione in memoria di Nadia Toffa al Palazzo della Loggia di Brescia.





Margherita Rebuffoni, la dolcissima mamma della giornalista, ha tenuto a ricordare nell’occasione il coraggio della figlia. Che si è sempre battuta per dare voce agli esclusi e agli emarginati. “Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione”, ha dunque sottolineato la donna alla cerimonia di inaugurazione. Insieme a lei c’erano anche il marito e le altre due sorelle di Nadia.