Cuore infranto per Nina Zilli: lei e Omar Hassan si sarebbero detti addio.

Sarebbe naufragata la storia d’amore tra Nina Zilli e il pugile-pittore Omar Hassan, suo fidanzato dal 2016. Secondo indiscrezioni la storia d’amore sarebbe giunta ormai definitivamente al capolinea, ma la cantante non avrebbe fornito spiegazioni in merito.

Nina Zilli e Omar Hassan

E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra la cantante Nina Zilli e il “pugile pittore” Omar Hassan, la cui storia d’amore aveva fatto sognare pubblico e ammiratori. Era stata la stessa cantante a rivelare infatti che l’amore sarebbe sbocciato per una serie di fatalità, quando lei era alla ricerca di qualcuno che si occupasse d’illustrare la copertina di un suo album:

“Ci siamo conosciuti in un modo incredibile: io ‘googlavo’ il titolo del disco abbinandolo ai nomi di artisti emergenti perché ho sempre seguito anche la grafica dei miei album e cercavo il modo di ‘sporcare’ i miei disegni.

L’ho scoperto così e ho cominciato a seguirlo su Instagram”, aveva riferito lei.





Poi, dopo qualche scambio di messaggi via social, i due si sarebbero finalmente incontrati dal vivo, e finalmente la storia d’amore avrebbe preso il via. C’era anche chi sognava i fiori d’arancio per la coppia, che però dopo appena 3 anni dal primo incontro sarebbe ormai naufragata. In passato la cantante è stata legata a Neffa, ma la storia giunse al termine in appena un anno: “È iniziata come una favola ma si è trasformata presto in un calesse. Un’amica mi disse all’epoca: “Hai scelto lui perché ti volevi punire”. La verità è che seguo il mio istinto”, aveva confessato.