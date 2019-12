Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, e insieme, in passato, i due hanno persino superato un tradimento.

Sono legati da moltissimi anni e insieme hanno anche superato un tradimento: Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, e madre di sua figlia Beatrice.

Patrizia Vacondio

In molti descrivono Patrizia Vacondio come una donna dal temperamento forte e determinato. Di lei si sa che è originaria di Sassuolo, e che dal 2006 è la moglie del cantante Nek, da cui ha avuto anche la sua seconda figlia (Beatrice, ma Patrizia era già mamma di Martina, avuta da una precedente relazione).

A lei Nek avrebbe dedicato la canzone Fatti avanti amore, e come si può evincere dalle loro foto sui social i due sono più innamorati che mai, anche se in passato il cantante stesso non ha fatto segreto di aver tradito sua moglie “almeno una volta”.

“Faccio un mestiere che induce in tentazione.

Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda”, aveva dichiarato, rivelando però che in quell’occasione si era comportato da galantuomo, coprendo la giovane e accompagnandola fuori dalla stanza. A seguire il cantante ha rivelato che lui e Patrizia si sarebbero ritrovati “ammettendo lo sbaglio”, e quindi lei lo avrebbe perdonato, forte anche dell’amore provato da entrambi. “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro”, aveva confessato Nek a seguito del tradimento. Nel 2012 il loro amore è stato consacrato dall’arrivo di Beatrice, prima ed unica figlia avuta dal cantante e da sua moglie, e sorella minore di Martina, la prima figlia di Patrizia Vacondio.