Raoul Bova, visibilmente addolorato, ha preso parte ai funerali di sua madre. Con lui anche l'ex moglie, Chiara Giordano.

Alle esequie della mamma di Raoul Bova si è presentata anche l’ex moglie dell’attore, Chiara Giordano, con cui lui ha avuto i suoi primi due figli. L’attore, visibilmente scosso, aveva annunciato la morte della madre Rosa con un post via social.

Raoul Bova: il funerale della mamma

Visibilmente provato dal dolore, Raoul Bova è stato fotografato durante l’ultimo saluto a sua madre, la cui scomparsa era stata annunciata dallo stesso attore con un commovente post via social. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, aveva scritto.

Alle esequie ha preso parte anche Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova e madre dei suoi primi due figli, Alessandro Leon e Francesco. I due si sono separati nel 2013, anno in cui l’attore si è legato a Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie più piccole, Alma e Luna. Anche Rocio aveva dedicato alla scomparsa della madre del compagno parole affettuose dopo la sua scomparsa: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ “anima rock” …come dicevo sempre io”, ha scritto via social.





Bova non ha mai fatto segreto di avere un legame estremamente profondo con sua madre, e in una delle sue interviste ha dichiarato: “Ero molto legato a mia madre e una volta, ero ancora bambino, la raggiunsi in cucina in preda a un furore d’amore e le dissi: mamma non voglio che tu muori! E lei, cucinando, rispose: “Perché dovrei morire tesoro mio?””.